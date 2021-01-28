Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 22,12 aylık yüzde 0,57 yükseldi

Hizmet üretici fiyat endeksi aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,57, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22,12 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15,14 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) aralık ayı verilerini paylaştı.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE YILLIK YÜZDE 30,88 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 30,88, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 20,28, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 8,15 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 5,46 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 17,58, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 1,36 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİNDE H-ÜFE AYLIK YÜZDE 1,89 YÜKSELDİ

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,89, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 0,18 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,08, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,15 azalış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 1,75, idari ve destek hizmetlerinde yüzde 0,84 artış gerçekleşti.

YILLIK AZALIŞ SADECE YÜZDE 5,46 İLE GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE GERÇEKLEŞTİ

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetleri yıllık yüzde 5,46 azaldı. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 66,69, depolama ve destek hizmetleri yüzde 50,31, seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri yüzde 36,02 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

AYLIK EN YÜKSEK AZALIŞ YÜZDE 10,15 İLE GAYRİMENKUL HİZMETLERİNDE

H-ÜFE sektörlerinden gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 10,15, programcılık ve yayıncılık hizmetlerinde yüzde 9,57, bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili hizmetlerde yüzde 3,23 azalış gerçekleşti. Buna karşılık hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 8,39, hukuk ve muhasebe hizmetleri yüzde 3,90, istihdam hizmetleri yüzde 3,37 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.