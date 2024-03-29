Hizmet üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 83,02 arttı TÜİK'in açıkladığı hizmet üreticilerini fiyatları şubat ayında da aylık ve yılık bazda arttı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı hizmet üretici fiyat endeksini açıkladı.

Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) yıllık yüzde 83,02 ve aylık ise yüzde 2,94 artış gösterdi.

H-ÜFE 2024 yılı Şubat ayında; bir önceki aya göre yüzde 2,94 artış, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 18,64 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,02 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 77,02 artış yaşadı.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yıllık yüzde 76,49 arttı

Bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 76,49 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,16 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 87,64 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 76,70 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 87,23 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,52 artış gerçekleşti.

H-ÜFE ulaştırma ve depolama hizmetlerinde aylık yüzde 1,77 yükseldi

Bir önceki aya göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 1,77 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 4,63 artış, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,88 artış, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 0,88 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,01 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 3,69 artış gerçekleşti.