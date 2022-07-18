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    Hollanda, Binance kripto para borsasına para cezası kesti

    Ülkedeki Merkez Bankası, izinsiz faaliyet gösterdiği gerekçesiyle borsaya 3.3 milyon euro para cezası verdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 13:49
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    Hollanda, Binance kripto para borsasına para cezası kesti

    Binance, Hollanda Merkez Bankası (DNB) tarafından para cezasına çarptırıldı.

    Dünyanın en büyük kripto para borsası, son dönemde artan düzenleyici incelemeleriyle karşı karşıya kalmış durumda.

    3.3 milyon euro para cezası

    DNB, Hollanda vatandaşlarına gerekli kayıt olmaksızın hizmet sunmaya devam ettiği gerekçesiyle Binance'e 3.3 milyon euro para cezası verdi.

    ABD'de Binance, olası menkul kıymet ihlalleri nedeniyle araştırılıyor. Güney Afrika, Tayland ve Cayman Adaları da dahil olmak üzere birçok hükümet, söz konusu borsayı yerel olarak faaliyet göstermesine izin verilmediği konusunda uyardı.

    Ceza azaltıldı

    Bloomberg'ün haberine göre, ceza, geçtiğimiz nisan ayında kesilirken, DNB, kayıt başvurusu yapıldığını ve "Binance'in tüm süreç boyunca ticari operasyonları konusunda nispeten şeffaf olduğu" için para cezasını kısmen düşürdüğünü açıkladı.

    Kripto para borsası, 2 Haziran'da para cezasına itiraz etti. DNB, geçen yıl Binance'i uyarmıştı.

    Hollanda, Binance kripto para borsasına para cezası kesti #1

    Hollanda'dan kripto hizmetleri sunacaklara uyarı

    Hollanda makamları, Mayıs 2020'de ülkede kripto hizmetleri sunmak isteyen herhangi bir şirketin ülkenin "kara para aklama ve terör finansmanına karşı" yasalarına uyması gerektiğine karar vermişti.

    Öte yandan Binance, kısa süre önce Fransa'dan kayıt onayı aldı. Ayrıca nisan ayında Abu Dabi'de aracı kurum olarak faaliyet göstermek için geçici onayın sahibi oldu.


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