Hollanda'da elektrik ve doğalgaz faturalarında artış bekleniyor

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın sonucu olarak var olan enerji krizi daha çok tırmandı. Hollanda'da bu krizden nasibini aldı.

Gaslicht enerji fiyat karşılaştırma portalına göre, 2021'de yıllık 2 bin 500 euroluk enerji sözleşmesi yapan haneler, bu yıl aynı standartlardaki kullanım için 6 bin 500 euroluk sözleşme yapacak. Bu durum 2022'de hane halkının 2021'e göre 2,5 kat daha fazla enerji harcaması yapacağı anlamına geliyor.

"Enerji fiyatları 7 aydır artıyor"

Gaslicht kurucusu Ben Woldring, Twitter'dan "Enerji fiyatları, son 7 aydır artıyor. Yükseliş devam ettikçe bunun getireceği yükle başa çıkması gereken hane sayısı da artacak." paylaşımında bulundu.

Artan maliyetler müşterilere yansıtılıyor

Hollanda'daki en büyük elektrik tedarikçisi Vattenfall’ın üst düzey yöneticisi Martin Neef de artan enerji fiyatlarını müşterilerine yansıtmaktan başka seçenekleri olmadığını dile getirdi.

Toptan elektrik ve gaz fiyatları 3 kat arttı

Hollanda NU gazetesindeki haberde, yükselen elektrik ve doğal gaz fiyatlarının ev faturalarını 3 katına çıkarabileceğine yönelik beklenti açıklandı.

Geçen yıl 1 kilovat saat elektrik 20 euro sent iken, bunun bu yıl 50 ila 70 euro sente satılacağı öngörülen haberde, gazın 1 küp metre fiyatının 80 euro sentten 2,5-3 euroya çıkacağı tahmini paylaşıldı.

Hollanda Ulusal Bütçe Bilgilendirme Enstitüsünün öngörülerine yer verilen haberde, ülkede yükselen enerji fiyatları sebebiyle mali zorluk çekenlerin sayısında artış beklendiği aktarıldı.

Hane halkına ek maliyet yansıyacak

Hollanda'da elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki keskin artışın yeni yılda hane halkına yaklaşık 4 bin euroluk ek maliyet getirmesi öngörülüyor.