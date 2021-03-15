Holocoin nedir? Holocoin (Holochain) hakkında merak edilenler..

Holocoin, piyasada Hot, kısaca Holo olarak bilinen Ethereum benzeri bir üretim yapısına sahip kripto para projesidir. Son günlerde yükselişe geçen Holocoin'e dair detaylar araştırılıyor.

Son birkaç yıl içinde e-ticaretle birlikte sanal paraların var olmaya başladığı bir sisteme doğru geçiş yapmış bulunmaktayız.

Bitcoin ile başlayan bu evrim süreci de alt coinlerle devam etmekte ve gelişmektedir. Bu yeni kripto paralardan biri olarak da karşımıza Holo kripto parası çıkmaktadır.

Holochain sistemi üzerinde oluşturulmuştur. Holochain, varolan ve gerçek eşler arası uygulamalar için ortaya çıkmış, açık kaynak kodlu bir platformdur.

Bilgi sayma platformu olarak da adlandırılabilir. Bir network ağı kullananlar arasında bir bağlantı ve köprü görevi taşımaktadır. İşte Holocoin'e dair merak edilen detaylar..

HOLOCOİN ( HOLOCHAİN) NEDİR?

Geliştiricilere merkezsiz uygulamalar oluşturmaları için bir çerçeve (framework) sunan Holochain, veri merkezli Blockchain paradigmasını temsilci merkezli bir sisteme dönüştürmeyi amaçlayan bir platformdur.

Türk kripto para topluluğunun yakından takip ettiği HOT ise, Holochain ağının yerel kripto para birimidir.

Holochain’ın sistemi bir holograma benzer, böylece tutarlı bir bütün, ayrı ayrı bileşenlerden bir araya getirilir. Aynı şekilde ışık ışınları 3 boyutlu bir desen oluşturmak için etkileşime girer.

Her bir temsilcinin verileri halka açık Blockchain’de saklaması ve doğrulaması gerekmediğinden Holochain geleneksel zincirlerin bant genişliğinin bir kısmını tüketir. Holochain ayrıca bir madencilik bileşenine sahip olmadığı için proof-of-work algoritması hesaplamaları için harcanan elektrik veya işlem gücü yoktur.

BİTCOİN'DEN FARKI

Blockchain sistemi veri merkezli olan ve tek bir genel veri topluluğundan oluşmaktadır.

Holochain ise özne merkezli bir yapıya sahip ve bağımsız davranmaya izin veren bir sistemdir. Bu kripto paranın merkezi değil, kullanıcı merkezli olduğunu söylemek mümkündür.

Holochain sistemi özünde kullanıcılarına;

Kendi verilerini kendilerinin kullanabilmesini,

Kendi kimliklerine sahip olabilmeyi,

İhtiyaçlarını karşılayabilicek sistemler kullanabilmeyi,

Merkezi sistemler olmadan işlemler yapabilmeyi,

Daha hızlı, kolay ve uygun fiyatlı bir sistem sunmaktadır.

HOT TOKEN

Holochain, 30.202 ETH’ı bulan bir ICO’yu yani ilk halka arzı tamamladı. Holochain ICO’sunda 133.214.575.156 HOT token’ın satışı gerçekleştirildi.

Toplam HOT token arzı önceden belirlenmemiştir. Bu konuda geliştirici etkinlikleri gibi faktörlere bağlı olarak sabit bir formülle token arzı artırılıyor.

HOT şu anda bir Ethereum ERC-20 token’ıdır. Bu nedenle donanım cüzdanları dahil olmak üzere herhangi bir Ethereum cüzdanında saklanabilir.