Hong Kong'un ekonomisi, dört çeyrek süren daralmanın ardından yeniden büyüdü Ülkelerin ekonomisinin büyüme rakamları dünya için de bir ipucu veriyor. Bu aşamada açıklanan verilerden birisi de Hong Kong şehrinin ekonomisindeki yüzde 2,7'lik büyüme oldu.

AA Hong Kong'ta geçen yıl Omicron varyantının tetiklediği koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina tedbirleri ve sınır aşırı kısıtlamalar, ekonomik etkinliklere darbe vurmuştu. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nin ekonomisi, 2022'de dört çeyrek süren daralmanın ardından yeniden büyümeye geçti. Kamu yayın kuruluşu RTHK'nın haberine göre, Hong Kong Baş Yöneticisi John Lee Ka-chiu, bugün yapılacak Yürütme Konseyi toplantısı öncesinde ilk çeyrek büyüme rakamını duyurdu. Ekonominin ilk çeyrekte geçen yıla göre iyiye gittiğini ifade eden Lee, kentin gayrisafi hasılasının ocak-mart döneminde yüzde 2,7 artış kaydettiğini bildirdi. İlk çeyrekte kentin ihracatı azaldı Lee, ilk çeyrekte kentin ihracatının azalmasına rağmen, Çin anakarasındaki hızlı ekonomik toparlanma ve uluslararası uçuşların normale dönmesiyle birlikte ikinci çeyrekte daha yüksek ekonomik performans beklediklerini belirtti. Hafta sonunda 760 bin turist ziyareti Çin'de 5 günlük 1 Mayıs İşçi Bayramı tatilinin başladığı hafta sonunda kenti, 320 bini Çin anakarasından olmak üzere 760 bin turistin ziyaret ettiğine dikkati çeken Lee, 5 günlük tatilin sonunda Çinli turist sayısının 600 bine ulaşmasını beklediklerini dile getirdi. Ekonomik gelişmeye ve istihdamın artmasına yardımcısı Turizmdeki canlanmanın diğer iş alanlarını da etkileyerek ekonomik gelişmeye ve istihdamın artmasına yardımcısı olacağını hatırlatan Lee, Hong Kong'un "canlı ve albenisi olan şehir" imajına katkı sağlayacağına inandığını vurguladı.