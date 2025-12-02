Huawei, teknoloji algısını değiştirdi! FreeClip 2, Paris Moda Haftası'nda yer aldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Huawei, sunduğu son teknoloji ürünlerin faydalarının yanı sıra, bu kez zarif tasarımı ve şık görünümüyle kişiselleştirilebilir bir aksesuar olarak yeni ürününü Paris Moda Haftası'nda görücüye çıkardı.

Bu görünürlük, giyilebilir teknolojilerin moda dünyasındaki konumunun giderek güçlendiğine işaret eden güncel örneklerden biri olarak değerlendiriliyor.

HUAWEI FreeClip 2, resmi lansmanı öncesinde Paris Moda Haftası kapsamında podyumlarda mankenlerin genel stilinin bir parçası olarak sergilendi.

MAVİ RENK SEÇENEĞİ VE ÖZGÜN KLİPS TASARIMI İLE KÜPE SANILIYOR

Özellikle mavi renk seçeneği ve özgün klips tasarımı ve zaman zaman tüketiciler tarafından küpe sanılan kulaklığın klasik teknoloji ürünü algısının dışında, stil odaklı bir kullanım alanına da hitap ettiğini ortaya koydu.

TÜRKİYE'DE ÖN SATIŞA SUNULACAK

HUAWEI’nin yeni nesil açık kulaklık modeli FreeClip 2, 12 Aralık saat 12.12 itibarıyla Türkiye’de ön satışa sunulacak. Model, klipsli yapısıyla kulağı çevreleyen ergonomik tasarımı, teknik donanımı ve lansman öncesinde uluslararası moda etkinliklerinde yer almasıyla dikkat çekti.

Kulaklıklar, podyumda basit bir dinleme aracı olarak değil, mankenlerin stilinin merkezinde yer alan birer teknolojik aksesuar olarak sunuldu. Bu, kulaklığın geleneksel teknoloji ürün kategorisinden çıkarılıp, lüks moda segmentine yaklaştırıldığını işaret ediyor.

KULLANIM ODAKLI İNOVASYON

Kulaklık, teknik donanımında konfor ve ses kalitesini öne çıkaran yenilikleri barındırıyor. Her bir ünitesi 5,1 gram ağırlığında olan FreeClip 2, uzun süreli kullanımlarda basınç hissini minimize etmeyi hedefleyen "Havadar C-köprüsü" tasarımına sahip.

SES TEKNOLOJİSİ:

Dual Diyaframlı Sürücü, açık kulaklıkların düşük frekans performansı sorununu gidermeyi amaçlayan güçlendirilmiş bas deneyimi sunuyor. NPU Yapay Zekâ işlemcisi destekli üç mikrofonlu gürültü engelleme sistemi, çağrı netliğini artırmaya yönelik. Kulaklıklar, IP57 sertifikası ile suya ve tere karşı yüksek düzeyde dirençli tasarlanmışlar. Şarj kutusuyla birlikte toplam 38 saate kadar dinleme süresi sunan kulaklıklar, otomatik sol-sağ tanıma ve kaydırma hareketleriyle ses kontrolü gibi özellikler barındırır.