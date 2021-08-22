Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda ihracat 8 milyar doları geçti

Hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda ihracat 8 milyar doları geçti

Ege İhracatçı Birlikleri, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlarda yıllık ihracatın 8 milyar doları aştığı belirtti.

Koronavirüs salgını döneminde Türkiye'nin gıda ürünleri ihracatında en fazla artışın yaşandığı hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar sektörünün son 12 aylık dış satımı 8 milyar 32 milyon dolara çıktı.

İHRACAT YÜZDE 18 ARTTI

Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2020'nin ocak-temmuz döneminde 4 milyar 60 milyon dolar olan ülke geneli hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 18 artışla 4 milyar 803 milyon dolara yükseldi.

Sektör, yılın 7 aylık döneminde Irak'a 777 milyon dolar, İran'a 156 milyon dolar ve Almanya'ya ise 141 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Sektörün 31 Temmuz 2020'den 1 Ağustos 2021'e kadar olan 12 aylık dönemdeki ihracatı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14'lük artışla 7 milyar 59 milyon dolardan 8 milyar 32 milyon dolara çıktı.

2022 HEDEFİ 10 MİLYAR DOLAR

Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Terci, sektör olarak bitkisel yağlardan çikolatalı ürünlere, şekerleme ürünlerinden unlu mamullere, hububat ürünlerinden baharatlara geniş bir ürün gamına sahip olduklarına değinerek "Dünya genelinde gıdaya olan talep artarak sürecek. Küresel iklim değişikliğinin yaralarını saracak adımları hızla atıp, üretimi artırmamız halinde sürdürülebilir bir ihracat yakalayacak konumdayız. 2022 yılı için 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz." diye konuştu.

MİLYAR 105 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE KEK VE PASTA İHRACATI

Son 12 ayda sektör içinde en fazla ekmek, pasta ve kek grubu ihracatının yapıldığı bilgisini veren Terci, bu süreçte 1 milyar 105 milyon dolar değerinde ekmek, pasta ve kek ihraç edildiğini aktardı.

MAKARNA İHRACATI 775 MİLYON DOLARA ULAŞTI

Terci, Türkiye'nin buğday unu ihracatından 1 milyar 8 milyon dolar döviz elde ettiğini belirterek makarna ihracatının da 775 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.