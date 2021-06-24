Hububat borsasında soya fasulyesi fiyatları yüzde 1 geriledi

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları, ABD'nin Ortabatı bölgesindeki yağışların ürün kaybı yaşanacağı endişelerini bitirmesiyle gerileyerek en düşük seviyeye geldi.

Soya fasulyesinin Chicago borsasında işlem gören vadeli kontratları yüzde 1 gerileyerek bir haftanın en düşük seviyesine yaklaşırken, mısır dört günün ardından geriledi ve buğday fiyatları da hafif düşüş kaydetti.

Chicago borsasında en yüksek işlem hacmine sahip olan soya fasulyesi kontratları, dünü yüzde 0,7 ekside tamamladıktan sonra bugün de yüzde 0,9 değer kaybederek 13,73 dolar/bushel yani 504,5 dolar/ton seviyesine geriledi.

Mısır vadeli kontratları, dün yüzde 0,7 yükseldikten sonra bugün yüzde 0,5 azalarak 6,61 dolar/bushel yani 260,2 dolar/ton seviyesine geriledi.

BUĞDAY GERİLEDİ

Buğday yüzde 0,9 gerileyerek 6,69 dolar/bushel yani 245,8 dolar/ton seviyesine düştü. Buğday fiyatları tüm dünyada artan arz nedeniyle baskı altında.

Dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda olan Rusya parlak bir üretim yılı beklentisiyle dün 2021 hasadına başladı. Moskova'nın önde gelen tarım danışmanlığı şirketlerinden Sovecon, Rusya'nın 2021 yılı buğday hasadı beklentilerini 2 milyon 200 bin ton artırarak 84 milyon 600 bin ton seviyesine yükseltti. Rusya 2020'de 85 milyon 900 bin ton buğday hasat etmişti.