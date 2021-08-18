Hububat fiyatıyla ve kalitesiyle sevindirdi

Konya’da, rekoltedeki kayıplara rağmen hububatta protein ve hektolitre değerleri geçen yıllara göre yüksek oldu.

Konya, 700 bini sulanabilir 2 milyon 500 bin hektar tarım arazisine sahip. Kent, hasadın tamamlandığı hububatta, nisan-mayıs aylarının yağışsız geçmesiyle kurak sezonu geride bıraktı.

KIRAÇ ALANLARDA EKİLEN ARPA REKOLTESİ YÜZDE 40-50 ARASINDA DÜŞTÜ

Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, "Sulanamayan kıraç alanlarda ekilen arpa rekoltesinde yüzde 40-50 arasında düşüş oldu. Konya'nın 2 milyon 500 bin ton hububat üretimi var. Geçen yıl 1 milyon 100 bin ton arpa üretimi gerçekleşti. Bu yıl 500 bin ton civarında üretim olduğunu tahmin ediyorum. Buğdayda ise Konya'nın kuzeyinde verim düşük. Altınekin, Çumra ve güney kesimlerinde, sulak alanlarda rekolte ve kalite yüksek. Kalite, eksikliği kapattı. Buğdayın da 1 milyon 500 bin tonun altına düşeceğini sanmıyorum."

“HUBUBAT ÜRETİMİ 16-17 MİLYON TON OLACAK”

Çevik, Türkiye'nin geçen yıl hububat üretiminin 21 milyon ton civarında gerçekleştiğini anımsatarak, "Bu yıl 16-17 milyon ton arasında gerçekleşecek gibi görünüyor. 8 milyon 500 bin ton olan arpa üretimi ise bu yıl 4 milyon civarında. Tahminlerim bu yönde." diye konuştu.

“REKOLTEDE KAYIP VAR ANCAK KALİTE YÜKSEK”

Konya ve çevresinde kuraklığa bağlı rekoltedeki kayıpların, ülke genelini kapsamadığına işaret eden Çevik, "Rekoltede kayıp söz konusu ancak kalite yüksek. Ayrıca Trakya ve güneyde rekolte geçen yıla göre yüksek. Ürün kalitesi üst seviyede. Geçen yıllarda 70-75 olan hektolitre (buğday kalitesini belirtmede kullanılan ölçü) bu yıl 80-83 arasında görünüyor. Protein olarak geçen yıl 10-10,5 arasındaki değer, bu yıl 13,5-14,5 arasında görülüyor. bunlar önemli faktör." ifadelerini kullandı.

“HUBUBAT FİYATI YÜZDE 30'UN ÜZERİNDE ARTIŞLA 2 BİN 250 LİRA OLDU”

Çevik, hububata geçen yıla göre yüzde 30'un üzerinde artışla 2 bin 250 lira fiyat verildiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

"Sezona girerken satış fiyatı da açıklandı; 2 bin 450 lira. Bugün borsamızda en düşük işlem gören buğdayın fiyatı 2,5 lira civarında. En üst de 3 lira civarında işlem görüyor. Aradaki fark da kaliteyle ilgili. Un sanayisinin kaliteli buğdaya talebi fazla oluyor. Üreticinin alın terini de bu sanayicimiz fiyat artışıyla destekliyor."