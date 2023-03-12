Hububat sektörü yılın ilk iki ayında 1,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi İHBİR, hububat sektörü şubat ayı ihracat rakamlarını paylaştı. Hububat ve bakliyat sektörü 2 ayda 1,8 milyar dolarlık ihracata imza attı.

Hububat bakliyat yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü ihracatta iddialı olan sektörlerden birisi.

Türkiye genelinde hububat bakliyat yağlı tohumlar sektörünün şubat ayı ihracatı 833,4 milyon dolar, ocak-şubat dönemi ihracatı 1,82 milyar dolar gerçekleşti.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İHBİR) şubat ihracatı ise 253,3 milyon dolar olarak oldu.

İHBİR’in satın alma heyetleri, PRODEXPO 2023 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Ham Maddeleri Fuarı ve Gulfood 2023 Gıda Fuarı ile 2023 yılına giriş yaptı.

İHBİR'in şubat ayı ihracatı, yıllık yüzde 11,4 arttı

İHBİR’in şubat ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,4 artış ile 253,3 milyon dolara yükseldi.

Türkiye geneli şubat ayı ihracatında yıllık yüzde 11,2 düşüş var

Hububat sektörünün Türkiye geneli şubat ayı ihracatı ise geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 11,1 düştü.

Ocak-şubat dönemi ihracatı yüzde 3 arttı

Ocak-şubat dönemi Türkiye geneli ihracatı geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 3 artışla 1,82 milyar dolar olarak gerçekleşti.

En fazla ihracat Irak'a yapıldı

Şubat ayında hububat sektörünün en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke sırasıyla Irak, ABD ve Rusya olurken, İHBİR’in şubat ayında en çok ihracat gerçekleştirdiği ilk 3 ülke ise ABD, Irak ve Rusya olarak kayıtlara geçti.

Sakızlı şekerler ürün bazında önde

Mal grupları olarak bakıldığında en fazla ihracat gerçekleştirilen ilk 3 ürün sırasıyla sakızlı şekerler, tarifenin başka yerinde olmayan gıda müsth.-süt yağı ve ekmeklik ve kaplıca (kızıl) buğday unu oldu.

2023 hedefi uzak ülkeler

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHBİR Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Taycı, yıl başından bu yana Suudi Arabistan'dan, İsrail'den, Japonya'dan, Kuveyt'ten, İran'dan, Kamerun’dan satın alma heyetleri getirdiklerini aktararak, 2023 yılında uzak ülkelere ihracat stratejisine hız vereceklerini şu sözlerle aktardı: