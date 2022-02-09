Hububat sektöründen Hindistan’a rekor ihracat

İhracata katkı sağlayan sektörlerden hububat, heyetler aracılığı ile rakamlarını artırmaya devam ediyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR) Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Okutur, hububat sektöründe ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,43 artışla 847.853 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiğini açıkladı.

Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29,78 artışla 240.746 milyon dolar olurken, sektör ihracatı 847.853 milyon dolar olarak gerçekleşti.

"HİNDİSTAN’A REKOR İHRACAT YAPTIK"

İHBİR olarak 2021 yılında Hindistan’a toplam 13,4 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiklerini kaydeden Başkan Haluk Okutur, ihracat başarısı ile ilgili şunları söyledi:

“2021 Ocak ayında Hindistan’a ihracatımız 681 bin dolar olarak gerçekleşmişti. 2022 yılı Ocak ayında ise ülkeye 16.698 milyon dolar ihracat gerçekleştirerek yüzde 2 bin 348 gibi muazzam bir artış yakaladık ve Hindistan’a 2021 yılının toplamından daha fazla ihracat gerçekleştirmiş olduk.”

Ocak ayında toplam 162 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Haluk Okutur, “Ocak ayında ABD’ye ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 89,57, Irak’a ihracatımız yüzde 22,78, Hindistan’a ihracatımız yüzde 2 bin 348, Yemen’e ihracatımız ise yüzde 44,49 değer bazında artış gösterdi.” diye ekledi.

ÜRÜN İHRACATINDAKİ ARTIŞTA REKOR BİTKİSEL YAĞLARDA

Ürün bazında artışlarla ilgili rakamları değerlendiren Başkan Okutur, rekor ihracatın bitkisel yağlarda olduğunu kaydederek sözlerine şöyle devam etti:

“Ocak ayında şeker ve şekerli mamuller ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 30,42 artışla 47.972 milyon dolar, pastacılık ürünleri ihracatı yüzde 8,41 artışla 34.973 milyon dolar, kakaolu mamuller ihracatı yüzde 28,17 artışla 34.815 milyon dolar ve bitkisel yağlar ihracatı yüzde 509,40 artışla 28. 432 milyon dolar olarak gerçekleşti.”





"ÜYELERİMİZ KOLOMBİYALI İTHALATÇILAR İLE BİR ARAYA GELECEK"

Okutur, online alım heyetlerinde üyelerin en prestijli ithalatçıların yetkilileri ile zoom platformu üzerinden birebir görüşme imkanı bulduğunu ve ürünleri kataloglar üzerinden tanıtarak önemli iş anlaşmalarına imza attıklarını belirtti. Okutur, "Üyelerimiz alım heyeti programlarımıza çok yoğun bir talep göstererek katılım sağlıyorlar. 2021 yılında Gine-Bissau Cumhuriyeti’ne yönelik 3, Şili’ye yönelik 3, Bahreyn’e yönelik 2, Arjantin, Kolombiya ve Filistin’e yönelik 1 heyet programı olmak üzere toplamda 11 sanal alım heyeti gerçekleştirdik. Pandeminin ortaya çıktığı 2020 yılından bugüne düzenlemiş olduğumuz heyet sayısı 25’i geçmiş oldu. 2022 yılında online heyet programlarımıza ara vermeden devam edecek ve normale dönüşün bir parçası olarak pandemi öncesinde olduğu gibi dünyanın önemli ithalatçılarını İstanbul’da ağırlayarak yüz yüze heyet programlarımıza da kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.