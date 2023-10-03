Hububatta mazot ve gübre destekleri erken ödenecek Hububatta 2023 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin bu yıldan itibaren ödenebileceği gündeme geldi.

AA

Hububatta üreticiye mazot ve gübre desteği veriliyor. Bu desteğin üreticiye erken ödenmesi ile ilgili bir karar alındı.

Hububatta 2023 üretim yılına ilişkin mazot ve gübre desteğinin erken ödenmesinin esasları belirlendi.

"Hububatta 2023 Üretim Yılı Mazot ve Gübre Desteklerinin 2023 Yılında Ödenebilmesine ve Bu Ödemelere İlişkin Finansman Maliyetlerinin Karşılanmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayınlandı.

Kararla hububatta (buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale ve çeltik) 2023 üretim yılı tarımsal desteklerinden mazot ve gübre desteğinin bu yıldan itibaren ödenebilmesine ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Karar, 15 Eylül 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Bu tutarları hak etmiş üreticiler talep ettiklerinde ödeme yapılacak

Bu kapsamdaki tarımsal destek tutarları, bu tutarları hak etmiş üreticilerin talep etmeleri halinde, Ziraat Bankasınca, destek amacına uygun şekilde kullanılmak şartıyla, 29 Mart 2024 vadeli kredi kullandırılmak suretiyle ödenebilecek.

Kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarını bakanlıklar yatıracak

Destek ödemesinin banka tarafından kredi kullandırılarak üreticilere yapılması halinde, kredilerin vade tarihine kadar oluşacak faiz tutarı, gelir kaybı ödemeleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca, anapara ödemeleri ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nca tarımsal üreticiler adına bankaya yatırılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, üreticilerin hak edişlerine yönelik listeler bu yıl, destekleme ödeme takvimi ise 2024 yılında bankaya iletilecek.

Krediler vadesinden önce kapatılabilir

Merkezi yönetim bütçe imkanları çerçevesinde krediler vadesinden önce kapatılabilecek. Kredinin vadesinden önce kapatılması durumunda kalan vadeye yönelik olarak bankaya ilave herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Bankaca, karar kapsamında kullandırılan krediler nedeniyle oluşan gelir kaybı tutarları, kredilerin faiz tahakkuk tarihinde/erken kapatma olması durumunda kredinin kapatıldığı tarihte banka tarafından uygulanan cari faiz oranları esas alınarak hesaplanacak. Bu kapsamda kredi kullanan tarımsal üreticiler adına Hazine ve Maliye Bakanlığınca yapılan gelir kaybı ödemeleri, Bakanlık bütçesinin ilgili tertibine tefrik olunan ödenekten karşılanacak.

Gelir kaybı ödemeleri

Gelir kaybı ödemeleri, bankanın, karar kapsamında kullandırılan kredilere ilişkin vade sonuna/erken kapatma tarihine kadar hesaplanan ve ilgili dönem sonunda kendi kayıtlarına göre kesinleşmiş gelir kaybı tutarlarını Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca bildirilen formatta iletmelerini takiben gerçekleştirilecek.



Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)