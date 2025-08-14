Abone ol: Google News

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı başvuruları başladı

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS sınavına girmek isteyen adaylar başvurularını 20 Ağustos'a kadar yapabilecek.

Yayınlama Tarihi: 14.08.2025 09:48
Hukuk mesleklerinde çalışmak ve idari yargıda görev yapmak isteyenlerin sınav süreçleri başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 28 Eylül'de düzenlenecek 2025-Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (2025-HMGS/2) ile 2025-İdari Yargı Ön Sınavı (2025-İYÖS) başvuruları başladı.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, dün başlayan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS'e başvurular, 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

BAŞVURU YAPILABİLECEK NOKTALAR

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

