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    Hünkar elması, sadece Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştiriliyor

    Sadece Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Hünkar elması, kabuğundaki kalın yağ tabakası ile tazeliğini aylarca koruyabiliyor.
    • İHA
    • 19.09.2021 - 13:38
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    Hünkar elması, sadece Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştiriliyor

    Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Hünkar elmasının hasadına başlandı.

    6 AY KADAR ÇÜRÜMEDEN TAZELİĞİNİ KORUYOR

    Sadece Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştirilen Gürün Hünkar elması, kabuğundaki kendine özgü yağ tabakası ile aylarca tazeliğini koruyabiliyor. Her yıl eylül ayının ortalarında toplanan elma dalında ve serin ortamda 6 ay kadar çürümeden tazeliğini koruyabiliyor.

    İRİ, LEZZETLİ VE SULU BİR ELMA

    Hünkar elmasını diğer elmalardan ayıran diğer özellikleri ise iriliği, lezzeti ve sulu soluşu. Bu yıl verimin yüksek olmasından dolayı memnun olan elma üreticilerini fiyatın düşük olması ise düşündürüyor.

    Hünkar elması, sadece Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştiriliyor #1

    FİYATI 3 İLA 7 LİRA ARASINDA

    Bu yıl Hünkar elmasının kilogram fiyatı 3 ila 7 lira arasında değişiyor.

    BU YIL ÜRÜN KALİTESİ VE MİKTARI ÇOK YÜKSEK

    Yetiştirdiği elmaları toplayan Yasin Kayacı, “Bu yıl ürün kalitesi ve miktarı çok yüksek. Elma kabuğundaki yağ oranı da iyi. Elmaları tek tek elle toplayıp kasalıyoruz.

    Hünkar elması, sadece Sivas’ın Gürün ilçesinde yetiştiriliyor #2

    REKOLTE YÜKSEK, FİYAT DÜŞÜK

    Rekolte bizi mutlu etse de fiyatın düşük olması bizi düşündürüyor.” şeklinde konuştu.

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