Hurma ithalatında gümrük vergisi yüzde 25'e çıkartıldı

Hurma ithalatında uygulanan gümrük vergisinin oranının yüzde 15'den yüzde 25'e yükseltildiği bildirildi.

Hurma ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranları yüzde 15'den yüzde 25'e yükseltildiğine dair Cumhurbaşkanlığı Kararı, Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

KARARDAN ÖNCE YAPILAN İŞLEMLERDE ÖNCEKİ GÜMRÜK VERGİSİ ORANI GEÇERLİ

Karardan önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, Kararın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 30 gün içinde tescil edilmesi halinde, önceki gümrük vergisi oranı uygulanacak.