IATA, küresel hava yolu şirketlerinin iki yıllık zararını açıkladı

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği 2020'de koronavirüs salgınında ikinci dalga nedeniyle hava yolu şirketlerinin bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar dolar zarar edebileceğini duyurdu.

Koronavirüs salgını havacılık sektörünü derinden etkiledi.

Merkezi Kanada'nın Montreal kentinde olan Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), küresel hava taşımacılığı sektörünün ekonomik performansına ve finansal görünümüne ilişkin raporunu yayınladı.

Hava taşımacılığında harcamaların, bu yıl 2019’a göre yüzde 61,2 düşüşle 340 milyar dolara gerileyeceğinin tahmin edildiği raporda, 2021’de bu harcamaların 2020’ye göre yüzde 40,1 artarak 476 milyar dolara yükseleceği öngörüldü.

Raporda, koronavirüsün hava bağlantısını ve onun oluşturduğu ekonomik faydayı baltaladığına yer verilerek, bu yıl hava yolu şirketlerinin 118 milyar 500 milyon dolar zarar edebileceği belirtildi.

Söz konusu zararın gelecek yıl 38 milyar 700 milyon dolara gerileyeceği tahmin edildi. Böylece bu yıl ve gelecek yıl toplamda 157 milyar zarar oluşabileceği belirtildi.

"KÜRESEL KARGO GELİRLERİ YÜZDE 15 ARTACAK"

IATA'nın raporunda, salgından dolayı hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin 2020’de geçen yıla göre yüzde 69 düşerek 191 milyar dolara gerileyeceği belirtildi. Kurum kargo gelirlerinin bu yıl yüzde 15 artarak 117 milyar 700 milyon dolara yükselmesini de öngörüyor.