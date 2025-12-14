IBAN’a para transferinde yeni dönem: Kimlik ve biyometrik doğrulama geliyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yasa dışı bahisle ilgili önlemlere bir yenisi daha ekleniyor.

Yasa dışı bahisle mücadele kapsamında IBAN’a para transferleri ve elektronik ödeme sistemlerinde yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor.

TBMM Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 11. Yargı Paketi, bütçe görüşmelerinin ardından aralık ayının son haftasında Meclis Genel Kurulu’na sunulacak.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, artan yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı yeni bir eylem planı uygulamaya alınacağını açıkladı.

YENİ UYGULAMA

-Elektronik ödeme kuruluşlarında hesap açmak için biyometrik doğrulama veya çipli kimlik zorunlu olacak.

-IBAN’a para transferlerinde ek güvenlik ve kimlik onayı geliyor.

-200 bin TL ve üzeri transferlerde, 20 kelimeden uzun açıklama şartı getiriliyor.

-Yüksek tutarlı işlemler için çift katmanlı doğrulama uygulanacak.

-Düzenlemeler, 11. Yargı Paketi kapsamında ve 1 Ocak 2026’da yürürlüğe girecek.

ELEKTRONİK ÖDEME KURULUŞLARINDA HESAP AÇILMASI ŞARTI

Buna göre, elektronik ödeme kuruluşlarında biyometrik doğrulama veya çipli kimlik kartı olmadan hesap açılması mümkün olmayacak.

IBAN’A PARA TRANSFERLERİNDE EK GÜVENLİK ADIMLARI

Düzenlemenin kabul edilmesi halinde, IBAN’a para transferlerinde de ek güvenlik adımları devreye girecek. Bankalar, yüksek tutarlı para transferlerinde kullanıcıların çipli kimlik, biyometrik veri veya SMS ile işlem onayı vermesini isteyebilecek.

200 BİN TL VE ÜZERİNDEKİ TÜM PARA TRANSFERLERİNDE AÇIKLAMA

Ayrıca 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek uygulama kapsamında MASAK, 200 bin TL ve üzerindeki tüm para transferlerinde (mobil, internet ve ATM dahil) kullanıcılardan 20 kelimeyi aşan bir açıklama (izahat) talep edecek.

BELİRLİ LİMİTİN ÜZERİNDEKİ İŞLEMLERE YENİ ZORUNLULUKLAR

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından belirlenecek limitlerin üzerindeki işlemler için uygulanacak çift katmanlı doğrulama sistemi, dolandırıcılık vakalarının önüne geçmeyi ve kullanıcılar adına izinsiz kredi çekilerek paranın başka hesaplara aktarılmasını engellemeyi amaçlıyor.