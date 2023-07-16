İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz'da F-16 jetlerini durdurmak için saman balyalarını yakan köyde gitti 15 Temmuz'da FETÖ'cülerin saldırılarına kendi imkanları ile karşı duran vatandaşlardan birisi de Ankara'nın Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik olmuştu. Bakan Yumaklı, Bitik ve mahalle sakinleriyle bir araya gelerek 7 yıl önceki kalkışmaya karşı gösterilen direnci konuştu.

AA

15 Temmuz 2016'da FETÖ'cüler hain bir kalkışma gösterirken, halk da kendi çabalarıyla ve eldeki kısıtlı imkanları ile karşı koydu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Kahramankazan'ın Bitik Mahallesi'ne gitti.

Bakan Yumaklı, 15 Temmuz'da FETÖ'cülerce havalandırılan F-16 jetlerini durdurmak için tarlasındaki saman balyalarını yakan Bitik Mahallesi Muhtarı Hicabi Bitik ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Yumaklı, yaptığı ziyarette 15 Temmuz'da hayatını kaybeden şehitleri andı.

Bakan Yumaklı, Bitik'i evinde ziyaret etti. Bakan Yumaklı ve beraberindeki heyeti evde mahalle sakinleri karşıladı, şehitlerin ruhuna Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.

"Hainler bir şeyi unuttular. Yeri geldiği zaman bu millet çıplak elle bile onların karşısına dikilirdi ve nitekim de öyle oldu"

Yumaklı burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un dönüm noktası olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

TBMM'nin kahraman unvanını verdiği Kazan ilçemizin çok değerli, çok kahraman vatan evlatları. Malumunuz hain darbe teşebbüsünün beyin takımı buraya yakın bir üssü kendilerine merkez olarak, yönetim üssü olarak seçmişlerdi. Kendilerine bu memleketin evlatlarının teslim ettiği vatan savunması için verdiği her türlü malzemeyi, ekipmanı, aracı, uçağı bu milletin evlatlarının üzerine bomba yağdırmakta zerre kadar tereddüt etmeyen bu hainler bir şeyi unuttular. Yeri geldiği zaman bu millet bu vatanın evlatları her şeyi geride bırakır, vatanları için çıplak elle bile onların karşısına dikilirdi ve nitekim de öyle oldu.

"Vatanseverler tüm yurtta sokağa çıktı"

Yumaklı, 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara, meydanlara inin çağrısına kulak veren vatanseverlerin tüm yurtta sokağa çıktığını söyledi.

"Saman balyalarının üssün yakınlarına getirilerek bir duman oluşturup uçakların kalkmasını engellemesinin çok önemli etkisi oldu"

Kahramankazan'da da vatandaşların sokağa çıktığını anımsatan Yumaklı, sözlerine şöyle devam etti:

Minnettarlığımızı ifade edecek kelimeleri gerçekten bulamıyoruz. Buradan kalkan uçakların TBMM, Cumhurbaşkanlığı hatta Gölbaşı'ndaki özel harekatı hedef almaları boşuna değildi. Hepsinin bir sebebi vardı. Kahramankazan'daki çok kıymetli vatandaşlarımız yurdun her tarafında olduğu gibi kendilerine özgü, akıllarına gelen bu hain darbe teşebbüsünü akamete uğratacak fikirleri, düşünceleri o anda uygulamaya başladı. Sevgili muhtarımın yeğenleriyle, çocuklarıyla saman balyalarını üssün yakınlarına getirerek bir duman oluşturup uçakların kalkmasını engellemesinin çok önemli etkisi oldu. O ana kadar benim aldığım bilgiye göre yaklaşık 25’e yakın uçak kalkış yaparken, saman balyaları ve lastiklerin yakılmasıyla oluşan duman sonrası kalkabilen uçak sayısı 3'e düştü. Bu son derece önemli bir etki oluşturdu."

"Bu hainlerin geri dönecek bir vatanı yok"

15 Temmuz gecesi uçakların alçaktan uçması dolayısıyla camide yuva yapmış leyleğin düştüğünü, kanadının kırıldığını aktaran Yumaklı, Muhtar Bitik'in çocuklarının yaralı leyleğe 2 ay baktıklarını, yaralı leyleğin takip eden yıllarda tekrardan vatanına yuvasına geri döndüğünü anlattı. Yumaklı, "Ama bu hainlerin geri dönecek ne bir vatanı var ne kokusunu bundan sonra hissedebilecekleri bir toprağı var. Her hainin olduğu gibi onların sonu da bu olmuş." ifadelerini kullandı.

Hasat devam ediyor

Bakan Yumaklı, çiftçilik yapan mahalle sakinlerinin sorularını da yanıtlayarak, şu an memleketin her yanında hasadın devam ettiğine dikkati çekti.

TMO kendisine gelen ürünleri alacak

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO), açıkladığı fiyattan kendisine gelen ürünleri herhangi bir zaman sınırı olmadan alacağını hatırlatan Yumaklı, sözlerini şöyle tamamladı: