İbrahim Yumaklı: 53 milyar lira maliyetli 369 tesis hizmete sunuluyor Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, DSİ tarafından hayata geçirilen projelere ilişkin bilgi aktardığı paylaşımında, "Suyun gücünü milletimizle buluşturuyoruz" mesajını verdi.

ensonhaber.com

Türkiye'de su kaynaklarının vatandaşa ve tarımın hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 53 milyar lira maliyetli 369 tesis de yapılacak açılışla birlikte hizmete sunulacak.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katılacak.

“Eser şölenimiz devam edecek”

Bakan Yumaklı, açılışların öncesinde yayınladığı mesajında hizmete geçecek tesislerin mali portresini çizerken, yeni eserlerin verilmeye devam edeceğini de şu ifadelerle aktardı: