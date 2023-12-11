İbrahim Yumaklı: 53 milyar lira maliyetli 369 tesis hizmete sunuluyor

Türkiye'de su kaynaklarının vatandaşa ve tarımın hizmetine sunulması ile ilgili çalışmalar devam ediyor.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından tamamlanan 53 milyar lira maliyetli 369 tesis de yapılacak açılışla birlikte hizmete sunulacak.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katılacak.
“Eser şölenimiz devam edecek”
Bakan Yumaklı, açılışların öncesinde yayınladığı mesajında hizmete geçecek tesislerin mali portresini çizerken, yeni eserlerin verilmeye devam edeceğini de şu ifadelerle aktardı:
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 21 yılda ülkemize bıraktığımız eserlere bugün yenilerini ekliyoruz. DSİ Genel Müdürlüğümüz tarafından tamamlanan 369 tesisi aziz milletimizin hizmetine sunuyoruz. Türkiye Yüzyılı’nda eser şölenimiz devam edecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış