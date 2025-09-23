İbrahim Yumaklı: 600 milyon dolarlık taşkın kontrol tesisleri yapacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da 'Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi Lansmanı'nda konuştu.

Bakan Yumaklı, geçtiğimiz günlerde Rize'de yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu.

DEV BİR PROJENİN MÜJDESİNİ VERDİ

Yaşanan taşkınlarda zamanında tahliyelerin büyük bir problemin önüne geçtiğini belirten Yumaklı, Taşkın Erken Uyarı Sistemi'nin öneminin görüldüğünü vurguladı.

Yumaklı konuşmasında, ayrıca olası taşkın ve felaketlere karşı önlem amacıyla tasarlanan dev bir projenin de müjdesini verdi.

Dünya Bankası ile geliştirilen Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi'yle ülkenin dört bir yanında taşkın kontrol tesisleri yapılacağını duyuran Yumaklı, projenin 600 milyon dolarlık olduğunu aktardı.

"ÜLKE ÇAPINDA 533 UYARI SİSTEMİ TESİS EDİLMİŞ DURUMDA"

Yumaklı konuşmasında ayrıca şu sözlere yer verdi:

Önemli projeler var. Yapısal olarak bunları çok farklı ortamlarda ifade ediyoruz ama ben de birkaç başlıkta belirtmek istiyorum. Özellikle Taşkın Erken Uyarı Sistemi, TEUS'un halkımızı taşkınlara ve sellere zamanında uyarması konusunda önemli bir mesafe katettiğimizi ifade etmek istiyorum.



Şu ana kadar bütün Türkiye çapında 533 uyarı sistemi tesis edilmiş durumda. Özellikle son taşkınlarda da bu uyarı sisteminin çok büyük önemini gördük ve özellikle yerel yöneticilerin, valiliğimizin, vatandaşlarımızı zamanında tahliyesi ile büyük bir problem de engellenmiş oldu.

"SİSTEMLER GELİŞTİRİLMEYE DEVAM EDİYOR"

Ve yine taşkınları tahmin etmek için taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi TATUM; bu da 2017 yılında kuruldu, geliştirilmeye devam ediyor. Ulusal taşkın tahmini ve erken uyarı sistemi. Bu da yine geliştirilmeye devam edecek.



Akım Tahmin ve Hafıza Optimizasyonu ATOM ile taşkın riskinin azaltılması da yine adil bir şekilde suyun paylaştırılması metoduyla gerçekleştirilmiş olacak.

"DÜNYA BANKASI İLE PROJELER GELİŞTİRİYORUZ"

"Dünya Bankası ile birçok konuda projeler gerçekleştiriyoruz. Ben burada hem Hazine Maliye Bakanlığımıza hem de Dünya Bankası yetkililerimize çok teşekkür ediyorum. Bizim projelerimizi bizlerle beraber, bizlerin ihtiyaçlarının tespitinden, doğru anlaşılmasına kadar bu süreçlerin tamamını birlikte yürüttükleri için bu teşekkürüm."

"600 MİLYON DOLARLIK TAŞKIN KONTROL TESİSLERİ İNŞA EDECEĞİZ"

Özellikle son projeyle birlikte yani Türkiye Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Projesi ile önemli bir kaynak da temin edilmiş oldu. 600 milyon dolarlık bir kaynakla ülkemizin dört bir tarafında taşkın kontrol tesisleri inşallah inşa edeceğiz. Suyun yaşamın kendisi olduğunu biliyoruz.

"SU ALANINDA DA DAHA DİRENÇLİ BİR TÜRKİYE İNŞA EDECEĞİZ"

"Gelecek nesillere daha güvenli, daha dirençli bir Türkiye'yi her alanda olduğu gibi su alanında da mutlaka oluşturmak durumundayız. Hepimizin önümüzdeki yıllar için ya da gelecek nesiller için suyun artık sadece bir varlık değil, aynı zamanda çok stratejik bir kaynak olduğunun da iletilmesi, anlatılması ve onlara bu ortamın hazırlanması şart. Birçok çalışmalar yapıyoruz."

"PIRIL PIRIL MÜHENDİSLERİMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"