İbrahim Yumaklı açıkladı: Su ürünlerinde ihracat rekoru

İHA

2023 yılında 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatı, 2024 yılında 2 milyar 16 milyon rakamına ulaşarak rekor kırdı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, konuya dair bir yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı yaptığı yazılı açıklamada, "Geçen yıl 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. 2023'te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2024'te 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşmış olduk." dedi.

"SU ÜRÜNLERİ KAYNAKLARI KORUNUYOR"

Bakan Yumaklı, denizlerdeki ve iç sulardaki su ürünleri kaynaklarını koruyarak sürdürülebilir işletilmesini sağlamak üzere Bakanlığa bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün önemli faaliyetler yürüttüğünü söyledi.

"PLANLI ÜRETİME SU ÜRÜNLERİ DE DAHİL"

Bu çalışmalar kapsamında, Türkiye'nin su ürünleri üretiminin başta yetiştiricilikten elde edilen üretim olmak üzere sürdürülebilir bir şekilde artığını değinen Yumaklı, 2024'te bitkisel ve hayvansal üretim ile birlikte su ürünleri için de üretim planlamasını hayata geçirdiklerini hatırlattı.

"AVCILIKTA 7, YETİŞTİRİCİLİKTE 4 TÜR ÜRETİM PLANLAMASINA DAHİL EDİLDİ"

Planlama dahilinde avcılıkta 7, yetiştiricilikte ise 4 türü üretim planlaması kapsamına dahil ettiklerine belirten Yumaklı, “Bunun yanında, 2003'ten itibaren destekleme kapsamına aldığımız su ürünleri yetiştiriciliğine yine 2024 yılında yeni destekleme modelimiz kapsamında, temel desteklere ilave teknik kriter destekleri getirdik. Böylece aile işletmelerimiz ve birlik üyesi işletmelerimiz daha fazla destekten yararlanma imkanına kavuştu." diye konuştu.

"SU ÜRÜNLERİ İHRACATINDA ÖNEMLİ BİR ARTIŞ GERÇEKLEŞTİ"

Türk su ürünleri sektörünün net ihracatçı olduğunun altını çizen Yumaklı, “Su ürünleri sektörümüzün büyümesi, su ürünleri yetiştiriciliği üretimi ve işleme teknolojilerindeki gelişmelere paralel olarak ülkemizin su ürünleri ihracatında önemli bir artış gerçekleşti. Ülkemiz, su ürünleri dış ticaretinde ihracatçı pozisyonunu korumaya devam ediyor.

Son yıllarda su ürünleri ticaretinde Türkiye'nin kendine yeterlilik oranı yüzde 120 seviyesinde. Nitekim ihracat rakamlarımız da bunu açıkça ortaya koymakta. Geçen yıl 97 ülkeye su ürünleri ihracatı yaptık. 2023'te 1,7 milyar dolar olan su ürünleri ihracatımız, 2024'te 2 milyar 16 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Bu rakamla tarihin en yüksek su ürünleri ihracatına ulaşmış olduk." bilgisini paylaştı.

LEVREK VE ÇİPURA İLK SIRADA

Su ürünleri ihracatının ilk sıralarında ürün olarak levrek ve çipuranın geldiğini aktaran Yumaklı, “Denizlerimizdeki ve iç sularımızdaki su ürünleri kaynaklarımızı koruyup sürdürülebilirliğini sağlamak, su ürünleri yetiştiriciliğimizi ve ticaretimizi geliştirmek üzere çalışmalarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da var gücümüzle sürdüreceğiz. Elde ettiğimiz başarıda emeği ve katkısı bulunan balıkçılarımıza, yetiştiricilerimize ve sektörümüze teşekkür ediyorum." diye konuştu.