İbrahim Yumaklı: Ezine peyniri AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidimiz Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Ezine peynirinin coğrafi işaret aldığını açıkladı.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak yeni AB coğrafi işaret alan bir ürün hakkında bilgi verdi.

Yumaklı, mesajında Çanakkale'ye özgü Ezine peynirin Türkiye'de AB işareti alan ilk peynir çeşidi olduğunu dile getirdi.

Bakan Yumaklı'nın mesajı şöyle:

Ezine peynirimiz AB’den coğrafi işaret tescili alan ilk peynir çeşidimiz olurken, coğrafi işaretli ürün sayımız 18’e yükseldi.

Dünyanın en kaliteli peynirlerinden birçoğu coğrafyamızda üretiliyor. Bu eşsiz tatlarımızı tanıtmaya devam edeceğiz.

Bakan Yumaklı, coğrafi işaretin ülkemize ve peyniri üreten yöreye hayırlı olmasını diledi.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)