Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İstanbul'da gerçekleştirdiği toplantıda, Bakanlığının 2024 yılındaki faaliyetleri, 2025'te yapılacakları ve hedeflerini anlattı.

Bakan İbrahim Yumaklı, açıklamalarının ardından kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, asgari ücret sonrası fiyatlama, et fiyatları, et ithalatı, etti yerli üretim, pestisit, gıda yeterliliği, gıdada hileli ürünler konusundaki sorulara yanıt vererek, vatandaşlara da gönüllü gıda ilçesi olmaları doğrultusunda çağrı yaptı.

Bakan Yumaklı, açıklamalarında Suriye ile ilgili de “14 kişilik bir ekip kurduk, bir eylem planı hazırlamak üzere çalışmalarımıza başladık. Oraya bir ekip gönderdik.” bilgisini aktardı.

SORU: BİR TARIM ÜLKESİ OLAN SURİYE'YE YÖNELİK, YAŞANAN SON GELİŞMELER SONRASI TÜRKİYE'NİN VE BAKANLIĞIN BİR ÇALIŞMASI, MENTORLUĞU OLACAK MI?

SORU: ASGARİ ÜCRET ARTIŞIYLA BERABER YENİ FİYATLARIN ARTIŞINI GÖRÜYORUZ. ÖZELLİKLE ET ÜRÜNLERİNDE. BUNLARA YÖNELİK BİR ÖNLEMİNİZ VAR MI?

“FAHİŞ FİYAT GÖRÜRSEK YAPTIRIMLARI EN ÜST DÜZEYDE UYGULARIZ”

“ET FİYATLARINDA ARTIŞ YOK. ET FİYATLARINI ARTIRMA ÇABASI VAR”

(Et fiyatları) Aslında et fiyatlarında bir değişim yok. Sadece et fiyatlarında değişim sağlama çabaları var. Adana Kasaplar Odası Başkanı bir açıklama yaptı. Kendisini mahkemeye verdik. Aynı şekilde Ticaret Bakanlığımız da gerekenin yapılmasıyla ilgili onlar da tespit ettiler. Bu kişinin bir kasap dükkanının bile olmadığı söyleniyor ama kasaplar odası başkanı. Söylediği, sanki piyasada herkesin aynı düşüncede olduğu izlenimini veriyor. Daha sonra gerçek sektör sahipleri çıktı, dediler ki üretici biziz, bizde böyle bir şey yok, piyasada böyle bir şey yok, nereden çıkıyor bu? Maalesef bulanık suda balık avlama davranış biçimi. Biz de bunlarla en güçlü şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz. Sadece yaptırım olarak değil ET SÜT Kurumu marifetiyle piyasayı regüle edeceğiz. Çok yakından takip ediyoruz. Herhangi bir ürün eksikliğinden kaynaklı bir şey olmadığını da söylemek isterim. Herkesin gönlü ferah olsun.