İHA

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde Aşağıçayırcık köyünde sarımsak dikim programı düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programa katılarak hem çalışmalara destek verdi hem de tarlada bulunan kadınların 8 Mart Kadınlar Günü'nü kutladı.

EKONOMİYE 25 MİLYARLIK KATKI

Bakan Yumaklı, 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu yaş olmak üzere sarımsağın ülke ekonomisine yaklaşık 25 milyar liralık bir katkısı olduğunu söyledi.

Bakan Yumaklı, sarımsağın Türkiye için önemli bir gıda ürünü olduğunu söyledi.

"2024 YILINDA 125 BİN TON KURU, 51 BİN TON YAŞ SARIMSAK ÜRETİLDİ"

Sarımsak dikiminin ardından konuşan Bakan Yumaklı, şu açıklamada bulundu:

Ben, hem ülkemize hem de dünyada gayretiyle çabasıyla cesaretiyle her zaman bizlere destek olan, yanımızda olan bütün kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Bugün Taşköprü’deyiz. Ünü Türkiye’nin sınırlarına çıkmış olan sarımsağının dikim törenindeyiz. Hanım kardeşlerimiz şu anda burada sarımsak dikim işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Onların yapmış oldukları bu işlere hem hayırlı olsun hem bereketli olsun demek için bugün Taşköprü’ye geldik. Sarımsak, Türkiye için de dünya için de mutfakların vazgeçilmez ürünüdür. Ülkemizde 2024 yılı sonu itibariyle 125 bin tonu kuru, 51 bin tonu da yaş olmak üzere sarımsak üretimi gerçekleştirildi.

KASTAMONU SARIMSAK ÜRETİMİNDE BİRİNCİ