İbrahim Yumaklı: Sertifikalı tohum üretimi 10 kat arttı Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Dünya Toprak Günü için yaptığı konuşmada, herhangi bir şekilde ata tohumunun kullanılması ya da yasaklanması ile alakalı bir yasağın söz konusu olmadığını belirterek ata tohumu çalışmalarını aktardı.

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ensonhaber.com

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Dünya Toprak Günü dolayısıyla Ankara'da düzenlenen programa katılarak, Türkiye'nin tarım politikalarını aktardığı bir konuşma gerçekleştirdi.

Yumaklı, yeni geliştirilen "Bayraktar" isimli tohumun programda ekiminin gerçekleştirildiğini belirtti.

Bakan Yumaklı, konuşmasında 1 yıl öncesine göre sertifikalı tohum üretiminin 10 kat arttığını bildirdi, halihazırda 37 ata tohumunun tescillendiğini ve gen bankasında koruma altına alındığını, şu anda da araştırma enstitülerinde 313 ata tohumunun incelemesinin devam ettiğini dile getirdi.

"Sertifikalı tohum kullanımı zorunlu hale getirildi"

Daha sonraki aşamada ata tohumu olduğu tespit edilenlerin sertifikalandırılacağını dile getiren Bakan Yumaklı, sertifikalı tohum kullanımının zorunlu hale getirildiğini aktararak spekülasyonlara şöyle yanıt verdi:

"Ata tohumlarının kullanılması ya da satılmasıyla alakalı bir yasak kesinlikle söz konusu değil"

Herhangi bir şekilde ata tohumunun kullanılması ya da yasaklanması ile alakalı bir yasak söz konusu değildir. Eğer incelemesi tamamlanmış, tescil edilmiş ve sertifikası verilmiş bir tohum ise bununla ilgili herhangi bir yasak söz konusu değil.

"Toprak sadece üreticilerin değil tüm vatandaşlarımızın"

Bakan Yumaklı, yaptığı konuşmada şu bilgileri aktardı: