İbrahim Yumaklı: Şırnak'ta atıl tarım arazileri fıstık bahçesine dönüşüyor Tarım ve Ormancılık Bakanı İbrahim Yumaklı Şırnak’taki çiftçilerin faaliyetlerini ve yapılan desteklerle gelinen noktayı paylaştı.

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Şırnak'ta geçmişte terör nedeniyle boşaltılan köylerdeki atıl araziler fıstık bahçesine dönüştü.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın uyguladığı proje kapsamında kent merkezinde atıl olarak tespit edilen alana 100 bin fidan dikildi. Aşılaması yaptırıldı.

İbrahim Yumaklı, paylaştığı mesajda, güvenlik nedeni ile terk edilen bölgelere yapılan destekle tekrar tarımla buluştuğunu şu mesajla aktardı:

Şırnak’ta çiftçilerimize yüzde 75 hibe ile temin ettiğimiz fidanlara Siirt fıstığı aşılanıyor, geçmişte güvenlik nedeniyle terk edilen atıl tarım arazileri fıstık bahçesine dönüşüyor.

"Fıstık gibi bir üretim yapacağız"

Bakan Yumaklı, ayrıca aynı paylaşımında "Güvenlik güçlerimizin terörün kökünü kazıdığı topraklarda fıstık gibi bir üretim yapacağız." dedi.