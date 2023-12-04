İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan ziyaretini değerlendirdi: İhracatta önemli anlaşma Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan temasları kapsamında, Türkiye'nin söz sahibi olduğu kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdıklarını söyledi.

AA

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da resmi temaslarda bulundu.

Bakan Yumaklı, heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdi.

Suudi Arabistan Çevre, Su ve Tarım Bakanı Abdulrahman Al-Fadhli ile görüşen ve mevkidaşıyla Tarım Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imzalayan Yumaklı, Suudi Arabistan Sağlık Bakanı ve Gıda-İlaç Otoritesi Başkanı Fahd bin Abdurrahman el-Celacil ile de bir araya geldi.

Suudi Arabistan ile tarım diplomasisi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Yumaklı, uluslararası ilişkilerde tarım diplomasisinin daha fazla önem kazandığını, son dönemde gerçekleştirdiği yurt dışı ziyaretlerinde, bu alandaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulunduğunu aktardı.

"Kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatı"

Suudi Arabistan ziyaretinin de bu açıdan büyük önem taşıdığına işaret eden Yumaklı, "Burada imzaladığımız mutabakat zaptında; organik tarım, su ürünleri yetiştiriciliği ve iklim değişikliğine uyuma kadar bir dizi iş birliğini imza altına aldık. Temaslarımız kapsamında, Suudi Arabistan'a, bizim söz sahibi olduğumuz kanatlı eti, yumurta ve su ürünleri ihracatına ilişkin konuları masaya yatırdık. Buradaki süreçlerin hızlı gitmesi için özellikle yapılabilecekleri konuştuk, belirli bir mutabakatımız oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, bu mutabakatların, Türk tarım ürünlerinin bu pazarda hak ettiği yeri bulmasının önünü açacağını bildirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)