İbrahim Yumaklı: TDT ülkelerinin tarımsal ihracatını artırmak başlıca görevimiz Türk Devletleri Teşkilatı'nın Bakü'de düzenlenen Türk Agro İş Forumu'na katılan Bakan Yumaklı, burada tarımda işbirlikleri geliştirmenin önemine değindi.

AA

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ülkelerinin 170 milyonu aşan genç ağırlıklı nüfusu, 1,5 trilyon dolardan fazla geliri, 1,2 trilyona yaklaşan toplam ticaret hacmi ile önemli bir potansiyel.

Macaristan ve Türkmenistan'dan sonra KKTC de gözlemci üye oldu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TDT tarafından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Türk Agro İş Forumu'nun açılışında konuştu.

TDT bünyesinde ortak tarih, kültür ile dostluk ve kardeşlik temelinde yürüttükleri ilişkileri ve işbirliğini her geçen gün geliştirmeye devam ettiklerini belirten Yumaklı, dünyanın içinde bulunduğu pandemi, çatışmalar, kuraklık ve gıda arzı gibi sorunların tüm ülkeleri yeni stratejiler belirlemeye ittiğini söyledi.

"Küresel sorunlarla baş etmede iş birlikleri önemli"

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu, krizlerin aşılması için yeni yol haritalarının belirlenmesi gerektiğini ifade eden Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Yaşadığımız bu tecrübeler, küresel sorunlarla baş etmede iş birliklerinin önemini ortaya koymuştur. Yeni 'normal' olarak nitelendirebileceğimiz bu yeni konjonktürde, küresel sorunlara küresel çözümler geliştirmek, ortak sorunlara ortak çareler üretmek çok daha önemli hale gelmiştir. Bu noktada, TDT'nin ticaret, enerji, ulaşım ve gıda güvencesi gibi pek çok alanda bölgesel işbirliğinin gelişmesi ve istikrarın sağlanması açısından önemli bir platform olduğunu vurgulamak isterim.

"TDT ülkeleri için en çok gelecek vaat eden sektörlerden biri tarım sektörüdür"

TDT ülkeleri arasındaki stratejik ortaklıkların somut işbirliği alanlarına, özel sektör temsilcilerinin katkıları ile de önemli yatırımlara dönüşeceğine inandığını vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

İşbirliğini artırmak için çalışmak tarımı daha sürdürülebilir kılacak ve çiftçilerimizin önündeki zorlukların üstesinden gelmesine yardımcı olacak ve iş insanlarımıza yeni olanaklar sağlayacaktır. Ülkemiz bu işbirliğinin artarak devam etmesi için bütün gücüyle seferberdir. TDT kapsamında işbirliğinin artırılması için sizin atacağınız adımlar çok önemlidir. TDT ülkeleri için en çok gelecek vaat eden sektörlerden biri tarım sektörüdür. Tarım koşulları ve yapısı ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir ancak bizim yaklaşımımız esnek olmalıdır.

"TDT ülkelerinin 2022'deki toplam ihracatı 537 milyar doları aştı"

Yumaklı, TDT ülkelerinin 2022'deki toplam ihracatlarının 537 milyar doları aştığını, aynı ülkelerin kendi aralarındaki ihracatının ise yaklaşık 33 milyar dolar seviyesinde olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Tarımsal ihracat toplamı ise 3,8 milyar dolardır. Elbette bu yeterli değildir. TDT ülkelerinin tarımsal ihracatını artırmak en başlıca görevimiz olmalıdır.

"Tohumda ortak tescil sistemi ve ortak tohum katalogları oluşturma önerisi"

Ticarete yön veren ve kolaylaştıran başlıca konulardan biri olan ortak e-sertifika ve ortak katalog kullanımı, tarımsal mekanizasyon ve teknoloji kullanımlarında bilgi ve tecrübelerin karşılıklı paylaşımı, ortak mevzuatlar oluşturulması gibi konuların her zaman gündemde tutulması gerektiğine dikkati çeken Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Örneğin tohumda ortak tescil sistemi ve ortak tohum katalogları oluşturarak tarımsal üretimin ana girdisi olan tohum ticaretinin önündeki engelleri kaldırıp, güvenli ve kaliteli tohuma coğrafyamızın üreticilerinin kolaylıkla erişmesini sağlayabiliriz. Özellikle, üreticilerin doğal afetlerden ve diğer oluşabilecek risklerden korunması adına tarım sigortaları sistemini önemli bir araç olarak görüyoruz. Tarım sigortaları sisteminin Azerbaycan'da olduğu gibi Özbekistan'da kurulması için çalışmalara başladık. Bu işbirliğini, bütün üye ülkeler nezdinde geliştirebilir, ortak tarım sigortaları havuzu oluşturabiliriz. Böyle bir işbirliğinin hem gıda güvenliği hem de ekonomik ve ticari alanda önemli faydalar sağlayacağına inanıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)