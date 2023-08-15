İbrahim Yumaklı: TMO şu ana kadar 8,5 milyon ton hububat teslim aldı

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), buğday üreticisinin elindeki buğdayı satın almak için çağrı yapmış ve teslim alma noktalarını artırarak 7/24 faaliyet göstermişti.

TMO, buğday alımına devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan toplanan ürüne ait bilgi geldi.

Bakan Yumaklı, paylaştığı mesajda TMO'nun tarihi rekor alım yaptığını belirterek şu ifadede bulundu:

Toprak Mahsulleri Ofisimiz, bu yıl ülke genelindeki 603 alım noktasında tarihinin rekor alımını yapıyor. Üreticilerimizden şu ana kadar 8,5 milyon ton hububat teslim alındı.