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Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), üreticisinin elindeki buğdayı satın almak için çağrı yapmış ve teslim alma noktalarını artırarak 7/24 faaliyet göstermişti.

TMO, buğday alımına devam ederken ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'dan toplanan ürüne ait bilgi geldi.

Bakan Yumaklı, paylaştığı mesajda TMO'nun tarihi rekor alım yaptığını belirterek şu ifadede bulundu:

Toprak Mahsulleri Ofisimiz, bu yıl ülke genelindeki 603 alım noktasında tarihinin rekor alımını yapıyor. Üreticilerimizden şu ana kadar 8,5 milyon ton hububat teslim alındı.

İbrahim Yumaklı: TMO şu ana kadar 8,5 milyon ton hububat teslim aldı
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabından TMO'nun buğday alım rakamını paylaştı.

"Mesai gözetmeden çalışanlara teşekkür"

Çiftçilerimiz için mesai mefhumu gözetmeksizin görev yapan çalışma arkadaşlarıma teşekkürler.