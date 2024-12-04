İbrahim Yumaklı: Tohumlar Ceylanpınar'dan Türkiye'nin dört bir tarafına dağılıyor

AA

Üreticiler ve tüketiciler tarafından yerli tohumla üretilen bitkisel üretime ve gıdaya ilgi giderek artıyor.

Bu aşamada Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde geliştirilen tohumların Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaştığını bildirdi.

Bakan İbrahim Yumaklı, TİGEM Ceylanpınar Tarım İşletmesi'nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilen buğday tohumunun modern makine ve tekniklerle gerçekleştirilen buğday ekimine katıldı ve yetkililerden bilgi aldı.

"DÜNYANIN TEK PARÇA HALİNDEKİ EN BÜYÜK İŞLETMESİ"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, Ceylanpınar'daki tesisin, 1 milyon 600 bin dekarla dünyanın tek parça halindeki en büyük işletmesi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

Bunun 1 milyon dekarı sulanabilir arazi. TAGEM tarafından geliştirilen 'Ceyhan 99' isimli buğday tohumunun toprakla buluşmasını gerçekleştirdik. Buradaki teknolojinin gerek traktörler gerekse bu tohumun ve gübrenin toprakla buluşmasını sağlayan ekipmanlar açısından son derece gelişmiş olması elbette birçok kolaylığı sağlıyor ve kaynak kaybını da önlemiş oluyor.

"ÜRETİLEN TOHUMLAR, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR TARAFINDAKİ ÜRETİCİLERE ULAŞIYOR"

TİGEM'in bitkisel üretim için bir emniyet supabı görevi üstlendiğini bildiren Yumaklı, şu değerlendirmede bulundu:

Burada üretilen tohumlar Türkiye'nin dört bir tarafındaki üreticilere ulaşıyor. Sertifikalı tohumun yaygınlaştırılmasıyla ilgili bugüne kadar büyük başarı elde edildi. Üretilen her 100 kilogramlık sertifikalı tohumun 40 kilogramı TAGEM tarafından geliştirilip TİGEM tarafında çoğaltılarak çiftçilerimize ulaştırılıyor.

"İŞLETMELER ÜLKE TARIMI İÇİN BÜYÜK GÖREV ÜSTLENİYOR"

Yumaklı, bu işletmelerin ülke tarımı ve bitkisel üretiminin gelişmesi için büyük bir görev üstlendiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: