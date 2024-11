İbrahim Yumaklı: Türkiye İsrail tohumu kullanmıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, A Haber'de "Son Dakika" programı ve Banu Er'in canlı yayın konuğu olarak gündeme ait açıklamalarda bulundu.

Bakan İbrahim Yumaklı, İsrail'in tohumlarının kullanılmadığını ve Türkiye'nin bütün sınırları kapatıldığında gıda güvenliği ile ilgili hiç bir sorun yaşanmayacağını belirtti.

Bakan İbrahim Yumaklı'nın planlı üretimde değişeceklere de değildiği açıklamalarından satır başları şöyle:

-Fahiş fiyatları denetliyoruz.

-Tarlada markette 4-5 katı fiyat farkı olmamalı.

-Türkiye tohum üretiminde ilk 10 arasında. Tohum üretimi 9 kat arttı. Kullandığımız tohumun yüzde 97'sini kendimiz üretiyoruz. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.

-Tarımda daha yönetimi yapılacağı alanlara gitmeliyiz.

ET FİYATLARI SÖYLENDİĞİ GİBİ ARTMAYACAK

Bakan İbrahim Yumaklı, kendisine yöneltilen "Et fiyatları artacak mı?" sorusunu şöyle yanıtladı.

Türkiye gerekli stoklara sahip. Kırmızı et fiyatları artmayacak. Et fiyatları söylendiği gibi artmayacak. Fiyatlarda değişiklik olmamasına rağmen manipülasyon oldu. Elimizde et üretimi için gerekli materyal var. Besicilere destek veriyoruz.