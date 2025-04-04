Küresel piyasalar gergin, Fed'in faiz indirmesi bekleniyor

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Küresel piyasalarda gözler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalara ve ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Analistler, Fed Başkanı Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın öneminin arttığına dikkati çekerek, Powell'ın açıklamalarından alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini söylüyor.

Dünya ekonomilerinin çoğunda enflasyonla mücadele sürerken, ABD yönetiminin karşılıklılık esasına dayalı tarifeleri duyurması gelecek dönemde oluşabilecek durgunluk endişelerini besliyor.

TİCARET SAVAŞLARI DERİNLEŞEBİLİR

ABD'nin önemli ticaret ortaklarıyla sorun yaşaması ticaret savaşlarının derinleşebileceği endişelerini artırırken, bu durum küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki en büyük belirsizlik kaynağı olarak varlığını sürdürüyor.

ABD'DE EKONOMİK BASKILAR

Öte yandan, ABD'nin ticaret ortaklarıyla tarifeler üzerinden karşı karşıya gelmesi, ülkede enflasyonist baskıların artacağı yönündeki kaygıları beslerken; enflasyon-resesyon ikilemi arasında politika belirlemeye çalışan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) işini zorlaştıracağına ilişkin soru işaretlerinin devam etmesine neden oluyor.

FED'İN YÜZDE 83 İHTİMALLE FAİZ İNDİRMESİ BEKLENİYOR

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in haziran ayında yüzde 83 ihtimalle faiz indirmesinin beklendiğini kaydeden analistler, tarifelerin ekonomiyi olumsuz etkileyebileceği endişeleri bankanın yıl sonuna kadar toplamda 3 faiz indirimi yapacağına yönelik fiyatlamaların güçlenmesine neden olduğunu söyledi.

PİYASALARDA BUGÜN TAKİP EDİLECEK VERİLER

09.00 Almanya, şubat ayı fabrika siparişleri

14.30 Türkiye, mart ayı Reel Efektif Döviz Kuru

15.30 ABD, mart ayı ortalama saatlik kazançlar

15.30 ABD, mart ayı tarım dışı istihdam

15.30 ABD, mart ayı işsizlik oranı

18.25 ABD, Fed Başkanı Powell'ın konuşması