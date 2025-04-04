Ons altın gerilemeye başladı! 4 Nisan'da altın ve döviz fiyatları

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ABD Başkanı Donald Trump, açıkladığı ilave gümrük vergileri için "Ekonomide çok fazla sorun vardı." diyerek, ABD ekonomisini ameliyat edilmesi gereken bir hastaya benzeterek, "Hastanın durumu ağırdı. Bir operasyon geçirdi. Patlayan bir ekonomi olacak. Muhteşem olacak." ifadesini kullandı.

Sözlü yönlendirmelerle yön bulan ons altın da düşüşe geçti.

ONS ALTIN REKORUNUN ALTINA İNDİ

Küresel çaptaki belirsizler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 3 bin 168 dolara ulaşarak rekor kıran altının ons fiyatı da Trump'ın tarifeleri açıklamasının ardından geri çekildi.

Dün yüzde 0,6 azalışla 3 bin 114 dolara gerileyen altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,3 düşüşle 3 bin 103 dolardan işlem görüyor.

YURT İÇİNDE ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 3 bin 491 TL

Çeyrek altın: 6 bin 429 TL

Cumhuriyet altını: 26 bin 191 TL

Tam altın: 25 bin 710 TL

Yarım altın: 12 bin 853 TL

DOLAR ENDEKSİ

Dün 101,3 seviyesine inerek Ekim 2024'ten bu tarafa en düşük seviyeye gerileyen dolar endeksi de, güne yüzde 0,4 azalışla 101,7'den başladı.

Dolar/TL, dün yatay seyirle 37,9400'dan kapanırken, bugün bankalararası piyasanın açılışında önceki kapanışının hemen üzerinde 37,9560 seviyesinden işlem görüyor.

BRENT PETROL

Brent petrolün varili de önceki kapanışın yüzde 0,8 altında 69,1 dolardan satılıyor.

BORSA İSTANBUL

Yurt içinde dün satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,41 değer kaybederek 9.484,26 puandan tamamladı.

Bugünkü açılışta ise BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,55 puan ve yüzde 0,13 artışla 9.496,81 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,02 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 0,76 ile tekstil deri, en fazla kaybettiren yüzde 0,29 ile taş toprak oldu.