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- İbre aşağı döndü! Dolar kaç oldu, daha düşecek mi?
İbre aşağı döndü! Dolar kaç oldu, daha düşecek mi?
Rekor üzerine rekor kıran 13.5 TL seviyesine kadar çıkan dolarda 24 Kasım Çarşamba günü terse dönüş başladı. Peki dolar ne kadar düştü, daha düşer mi? İşte dolarda son durum...
- Haber Merkezi
- 24.11.2021 - 16:11
- Güncelleme : 24.11.2021 - 16:16
Son günlerde döviz kurlarında yaşanan artış tepki çekerken, 24 Kasım Çarşamba ibre tersine döndü.
BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed El Nahyan, resmi temasları kapsamında Ankara'ya geldi.
Liderlerin bir araya gelmesi ve BAE'nin Türkiye'ye yatırım yapacağı beklentileriyle dolar ve euro kurunda gerileme başladı.
Bugüne yükselişle başlayan dövizdeki düşüşler yüzde 8'i aştı.
DOLARDA SON DURUM
13 lira seviyelerini gören dolar 12 TL'nin altına düştü. Saat 16.00 itibariyle dolar 11,87 liradan işlem görüyor.
DOLAR DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?
Dolarda 24 Kasım günü yaşanan düşüşün ardından devamlılık olacak mı yatırımcılar merak ediyor.
Bugün yatırım bankalarından gelen faiz artırımı açıklamaları ve BEA'den yapılan üst düzey ziyaret piyasalarda iyimser bir hava yarattı.