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İbre aşağı döndü! Dolar kaç oldu, daha düşecek mi?

İbre aşağı döndü! Dolar kaç oldu, daha düşecek mi?

Rekor üzerine rekor kıran 13.5 TL seviyesine kadar çıkan dolarda 24 Kasım Çarşamba günü terse dönüş başladı. Peki dolar ne kadar düştü, daha düşer mi? İşte dolarda son durum...