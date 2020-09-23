İçme-kullanma su kayıpları daha etkin kontrol edilecek

İçme-kullanma suyu temin ve dağıtım sistemlerindeki su kayıplarının kontrolüne yönelik olarak bazı düzenlemelere gidildi. Düzenlemeler bir tebliği ile resmileştirildi.

Su ve kanalizasyon idareleri ile belediyeler, yeni ve revize projelerde tasarım aşamasından itibaren İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliği hükümlerinin uygulanmasını yürütecek.

İLGİLİ TEBLİĞ RESMİ GAZETE’DE YAYINLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığının, İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıplarının Kontrolü Yönetmeliği Teknik Usuller Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

ABONELERİN VE SAYAÇLARIN BİLGİLERİ KAYIT EDİLECEK

Buna göre, abonelerin kimlik, adres, mesken ve ticari gibi abone türü, iletişim, sayaç numarası, sayaç markası, sayaç çapı, sayaç boyu, sayaç damga tarihi, sayaç ölçüm aralığı, sayaç endeksi, sayaç çalışma prensibi ve sayaç çarpanı mutlaka kayıt altına alınacak.

Mevcut kayıtlarda güncelleme yapılacak. Adres kayıtları ulusal adres veri tabanındaki parametrelere uygun olarak tutulacak.

SU KAYIPLARI RAPOR EDİLECEK

Su ve kanalizasyon idareleri ile belediyeler, su kayıpları yıllık raporları ve envanter formlarını her yıl için, takip eden yılın şubat ayı sonuna kadar Bakanlığa yazılı olarak veya elektronik ortamda gönderecek. Su kayıpları yıllık raporları ve envanter formları, büyükşehir belediyelerinde coğrafi konum olarak birleşmiş ilçe belediyeleri hariç her ilçe için ayrı formlar halinde iletilecek.