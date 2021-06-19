İcra ve iflas durumunda yapılan işlemlerin uygulamasında daha hızlı, piyasa şartlarıyla uyumlu ve her iki taraf için de daha iyi sonuçlanabilmesi için alınan kararlar resmileşti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda kabul edilen İcra ve İflas Kanunu, Resmi Gazete'de yayınlandı.

BİR MALIN BÜTÜN HALİNDE SATILMASI AVANTAJ GETİRİYORSA TEK TEK SATILMAYACAK

Buna göre, ticari ve ekonomik bütünlük arz eden ya da bir bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan mal ve haklar ile bu mal ve hakları bünyesinde bulunduran işletmeler, bir bütün olarak satılacak.

İŞLEMLERDE EKONOMİYE FAYDA ÖN PLANDA

Satışta işletmenin devamlılığı ve ekonomiye olan katkısı gözetilecek.

REHİNLİ MALIN SAKLANMASI MALİYET GETİRECEKSE ASTIŞINA İZİN GELDİ

Rehinli malın konkordato projesine göre işletme tarafından kullanılması öngörülmüyor veya kıymeti düşecek ya da muhafazası masraflı olacak ise satışına izin verilebilecek.