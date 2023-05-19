IEA Başkanı Fatih Birol, G7 ülkelerinin zirvesinde temiz dönüşüm enerjisini anlatacak Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne katılacak IEA Başkanı Birol, dünyanın önde gelen ekonomilerine, enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gerekli temiz enerji dönüşümünü anlatacak.

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1975'ten bu yana ekonomik politikaları ve güncel konuları ele almak için her yıl bir ülkenin ev sahipliğinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nin bu yılki gündemlerinden birisi de enerji oldu.

G7 ülkeleri zirvede temiz enerji dönüşümünü hızlandırmak için gereken adımları konuşacak.

Bu yıl başkanlığını Japonya'nın yürüttüğü ve Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'ne ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada ve İtalya liderleri katılıyor.

Bugün başlayan ve 21 Mayıs'a kadar sürecek zirveye G7 ülkelerinin yanı sıra Avrupa Birliği (AB), Endonezya, Hindistan, Güney Kore, Avustralya ve Vietnam da davet edildi.

Jeopolitik dengeler ışığında enerji güvenliğinin artan önemi

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) paylaştığı bilgilere göre, ev sahibi Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun davetiyle zirveye katılan IEA Başkanı Fatih Birol, G7 liderlerine değişen jeopolitik dengeler ışığında enerji güvenliğinin artan önemi konusunda mesajlar verecek.

IEA Başkanı Fatih Birol, zirvede konuşmacı

Birol, enerji güvenliğini sağlarken küresel sıcaklık artışını 1,5 dereceyle sınırlandırmak için temiz enerji dönüşümünün nasıl hızlandırılabileceğini ve atılması gereken adımları anlatacak.