IEA: Dünyadaki ekonomik toparlanma dengesiz ilerliyor

Koronavirüs salgınının neden olduğu ekonomik krizden toparlanma şeklinin ülkelere göre seyri, uluslararası kurumlarca değerlendiriliyor.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), koronavirüs salgınının getirdiği olumsuz etkileri değerlendirerek; "Sürdürülebilir Toparlanma Takipçisi" veri tabanına göre, hükümetlerin temiz enerji harcamalarının son 3 ayda yaklaşık yüzde 20 artış gösterdiğini kaydetti.

EKONOMİK PAKETLERDEN TEMİZ ENERJİYE AYRILAN PAY SADECE YÜZDE 3

Hükümetlerin koronavirüs salgınının etkilerine karşı oluşturduğu 16 trilyon 900 milyar dolar büyüklüğündeki ekonomik toparlanma paketlerinin sadece yüzde 3'ü temiz enerjiye ayrılıyor.

Bu rakam, hükümetlerin temiz enerjiye bugünden 2030'a kadar yaklaşık 470 milyar dolar harcama yapacağı anlamına gelirken, iklim değişikliğini önlemek için gelecek 3 yılda ihtiyaç duyulan yıllık 1 trilyon dolar yatırım miktarının oldukça altında kalıyor.

“DÜNYANIN DENGESİZ, EŞİTSİZ VE SÜRDÜRÜLEMEZ BİR ŞEKİLDE TOPARLANDIĞINA ŞAHİT OLUYORUZ”

IEA Başkanı Fatih Birol, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Salgının neden olduğu ekonomik krizden dünyanın dengesiz, eşitsiz ve sürdürülemez bir şekilde toparlandığına şahit oluyoruz. Bu toparlanma, fosil yakıt tüketiminde büyük bir artışı kapsarken, temiz enerji dönüşümünde dünya nüfusunun neredeyse yüzde 80'ini geride bırakan bir toparlanma. G20 Liderler Zirvesi ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 26. Taraflar Konferansı arifesinde, büyük ekonomiler temiz enerji yatırımlarını hızla artırmaya ve dünyayı güvenli bir patikaya sokmak için hazır olduklarını göstermeli." ifadelerini kullandı.

“GELİŞMEKTE OLAN EKONOMİLERDE TEMİZ ENERJİ YATIRIMLARININ ARTMASI SAĞLANMALI”

Temiz enerji yatırımlarının yetersiz kalmasının küresel ısınmayı önlemede başarısızlığa yol açabileceği yönünde uyarıda bulunan Birol, "Ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerde sürdürülebilir kalkınma yatırımlarının eksikliği küresel bir problem. Bu ülkelerin, gelişmiş ekonomilerde olduğu gibi ucuz finansman lüksü yok. Bu nedenle, dünyanın gelişmekte olan ekonomilerde temiz enerji yatırımlarının artmasını sağlayacak politikalar geliştirmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.