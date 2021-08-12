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    IEA, küresel petrol talebi tahminini düşürdü

    Uluslararası Enerji Ajansı, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinin 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varile çıkacağını tahmin ediyordu. Tahmin 300 bin varil düşürüldü.
    • AA
    • 12.08.2021 - 11:32
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 11:42
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    IEA, küresel petrol talebi tahminini düşürdü

    Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) temmuz ayına ilişkin petrol piyasası raporunda, koronavirüs vakalarındaki artışın devam etmesi sebebiyle gelecek yıla yönelik küresel petrol talebi öngörüsünü aşağı yönlü revize edildi.

    PETROL TALEBİ TAHMİNLERİ REVİZE EDİLDİ

    IEA, geçen ayki raporunda küresel petrol talebinin 3 milyon varil artışla 99 milyon 500 bin varile çıkacağı tahmin edilir ve petrol talebinde gelecek yıl günlük 37 milyon 200 bin varille Asya Pasifik Bölgesi'nin başı çekmesi beklenirken, bu bölgeyi 31 milyon 100 bin varille Amerika kıtası ve 14 milyon 100 bin varille Avrupa izleyecek.

    IEA, küresel petrol talebi tahminini düşürdü #1

    BU YIL İÇİN TALEP TAHMİNİ 300 BİN VARİL DÜŞTÜ

    Bu yıl için küresel petrol talebi tahminini 300 bin varil düşüren IEA, talebin 96 milyon 150 bin varil olmasını bekliyor. Gelecek yıl talebin bu yıla göre günlük 3 milyon 200 bin varil artışla 99 milyon 310 bin varil olacağı öngörülüyor.

    Rapora göre, küresel petrol üretimi temmuzda bir önceki aya göre 1 milyon 660 bin varil artışla 96 milyon 720 bin varile yükseldi.

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