IEA, küresel petrol talebinin normalleşme süresini açıkladı

Uluslararası Enerji Ajansı, dünya petrol talebinin, koronavirüs salgınının yaralarını sararak normalleşmesinin en az 3 yıl süreceğini belirtti.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) Dünya Enerji Görünümü (WEO) 2020 raporuna göre, dünya enerji talebi bu yıl yüzde 5 azalırken, petrol talebindeki düşüş yüzde 8'leri bulacak.

Seyahat kısıtları başta olmak üzere çeşitli karantina kuralları, talepteki düşüşte etkili olacak. Böylece, geçen yıl günlük yaklaşık 98 milyon varil olan küresel petrol talebi, bu yıl sonunda günlük 89 milyon 600 bin varile gerileyecek.

DÜNYA PETROL TALEBİNİN KORONAVİRÜS ÖNCESİNE DÖNMESİ 2023'TE

Koronavirüs salgınının 2021'de kontrol altına alınması halinde, küresel petrol talebi gelecek yıl günlük 94 milyon 500 bin varile yükselecek. Dünya petrol talebinin koronavirüs öncesindeki seviyesine dönmesi ise ancak 2023'te gerçekleşecek ve bu dönemde günlük talep 98 milyon varile çıkacak.

Petrol talebi 2025'te 100 milyon varile, 2030'da ise 103 milyon 200 bin varile yükselecek fakat söz konusu miktar 2040'a kadar yatay bir seyir izleyecek. Küresel petrol talebi, 2040'ta ise günlük 104 milyon varil seviyesine çıkabilecek.

KORONAVİRÜS KONTROL ALTINA ALINMAZSA NORMALLEŞME SÜRESİ 2027'YE UZAYACAK

Salgının kontrol altına alınmasının daha uzun sürmesi ve ekonomik toparlanmanın 2023'ü bulması durumunda, dünya petrol talebi ancak 2027'de günlük 98 milyon varil seviyesine ulaşarak salgın öncesi seviyesine dönebilecek. Bu senaryoda ise küresel petrol talebi 2040'ta ise günlük 99 milyon 700 bin varil seviyesine çıkacak.

TALEBİ ETKİLEYECEK BİRÇOK FAKTÖR MEVCUT

Koronavirüs sonrasında araç satışlarındaki yavaşlama, ülkeler arası taşımacılıkta kamyon trafiğinin gerilemesi, elektrikli ulaşımın yaygınlaşması, enerji tüketimindeki alışkanlıkların değişmesi, seyahatlerin azalarak video konferans yoluyla yapılan toplantıların artması, hava yolu kullanımının azalması, zayıf ekonomik büyüme nedeniyle petrokimya sektöründe küçülme ve enerji verimliliği yatırımlarının büyümesi petrol talebinin düşük seyretmesinde etkili faktörlerden.