IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak

Koronavirüs salgını dünyadaki petrol talebine büyük etkide bulundu. Bu etkinin kalıcılığını tartışırken eski seviyelere dönüş için IEA'dan 2022 tarihi işaret edildi.

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol raporuna göre, ABD'nin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu dışındaki üreticiler kapsamında günde 1 milyon 600 bin artış sağlamasıyla birlikte, petrol üretim hızının da 2022'de artması bekleniyor.

IEA raporunda ayrıca, artan talebi karşılayabilmek için, OPEC+ grubunun Temmuz 2021-Mart 2022 dönemi üretim hedefini günde 1 milyon 400 bin varil artırabileceğine dikkat çekildi.

RAPOR KAYIPLARIN TELAFİ ETMESİNE İŞARET EDİYOR

Rapordaki verilere göre, küresel rafineri üretiminin bu yıl 2020'deki günlük 7 milyon 400 bin varillik düşüşün yarısını telafi etmesi ve 2022'de 2 milyon 400 bin varil artması bekleniyor. Raporda, 2021 ve 2022'de devreye girecek toplam 3 milyon 800 bin varil yeni kapasitenin, kapanacak olan rafineriler ve biyo-rafinerilere dönüşümlerden oluşacak 2 milyon 300 bin varillik açık da dengelenecek.