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    IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak

    Koronavirüs salgını dünyadaki petrol talebine büyük etkide bulundu. Bu etkinin kalıcılığını tartışırken eski seviyelere dönüş için IEA'dan 2022 tarihi işaret edildi.
    • AA
    • 11.06.2021 - 13:14
    • Güncelleme : 11.06.2021 - 13:16
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    IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak

    Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) petrol raporuna göre, ABD'nin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubu dışındaki üreticiler kapsamında günde 1 milyon 600 bin artış sağlamasıyla birlikte, petrol üretim hızının da 2022'de artması bekleniyor.

    IEA raporunda ayrıca, artan talebi karşılayabilmek için, OPEC+ grubunun Temmuz 2021-Mart 2022 dönemi üretim hedefini günde 1 milyon 400 bin varil artırabileceğine dikkat çekildi.

    IEA: Petrol talebi pandemi öncesine 2022 sonunda ulaşacak #1

    RAPOR KAYIPLARIN TELAFİ ETMESİNE İŞARET EDİYOR

    Rapordaki verilere göre, küresel rafineri üretiminin bu yıl 2020'deki günlük 7 milyon 400 bin varillik düşüşün yarısını telafi etmesi ve 2022'de 2 milyon 400 bin varil artması bekleniyor. Raporda, 2021 ve 2022'de devreye girecek toplam 3 milyon 800 bin varil yeni kapasitenin, kapanacak olan rafineriler ve biyo-rafinerilere dönüşümlerden oluşacak 2 milyon 300 bin varillik açık da dengelenecek.

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