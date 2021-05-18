IEA: Sıfır emisyon hedefi için köklü değişim şart

IEA'nın raporuna göre, küresel enerji sektörünün 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşması için 2030'a kadar güneş enerjisinde yıllık 630 gigavat, rüzgarda ise 390 gigavat kapasite devreye alınmalı.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) "2050'de Sıfır Emisyon: Küresel Enerji Sektörü için Yol Haritası" özel raporuna göre, küresel enerji sektörünün 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşması için köklü bir dönüşüm geçirmesine ihtiyaç duyulurken, 2030'a kadar güneş ve rüzgarda devreye alınacak kapasitenin 2020'nin dört katı seviyesinde olması gerekiyor.

“YENİ FOSİL YAKIT PROJELERİ YAPILMAMALI”

Hazırlanan rapora göre, sıfır emisyon hedefine ulaşmak için yeni fosil yakıt projelerinin yapılmaması, enerji tedarikinin kesintisiz ve herkesin erişebileceği şekilde sürdürülmesi gerekiyor.

“HÜKÜMETLERİN TAAHHÜTLERİNİ YERİNE GETİRMESİ BİLE YETERSİZ”

Öte yandan, hükümetlerin iklim değişikliğiyle mücadelede bugüne kadar açıkladığı taahhütlerini yerine getirmesi bile, enerji sektörü kaynaklı karbon emisyonlarını 2050'de sıfıra indirmek için yetersiz kalıyor.

KAPASİTE, 2020'DE OLUŞTURULAN REKOR GÜNEŞ VE RÜZGAR ENERJİSİ KAPASİTESİNİN 4 KATINA ÇIKMALI

Bu kapsamda IEA'nın 2050'de sıfır emisyon hedefine ulaşılması için küresel enerji sektörüne sunduğu 400 maddelik yol haritasına göre, 2030'a kadar güneş enerjisinde yıllık 630 gigavat, rüzgarda ise 390 gigavat kapasitenin devreye alınması gerekiyor. Bu rakamlar 2020'de oluşturulan rekor güneş ve rüzgar enerjisi kapasitesinin 4 katına karşılık geliyor.

YILLIK 5 TRİLYON DOLAR YATIRIMA İHTİYAÇ VAR

Küresel enerji sektöründe hali hazırda yıllık 2.3 trilyon dolar seviyesinde bulunan toplam yatırımların ise sıfır emisyon hedefleriyle uyumlu bir senaryoda 2030'a kadar yaklaşık 5 trilyon dolara çıkması gerekiyor. Bu yatırımın küresel ekonomik büyümeye katkısının yıllık yüzde 0,4 olacağı hesaplanıyor.

TEMİZ ENERJİ TEKNOLOJİLERİ EMİSYONLARIN DÜŞÜRÜLMESİNDE BELİRLEYİCİ OLACAK

IEA'nın yol haritasında, 2050'de kömür talebi bugünkü seviyesine göre yüzde 90 azalırken, petrol talebinde yüzde 75 ve gaz talebinde ise yüzde 55 düşüş bekleniyor. Mevcut durumda, prototip aşamasında olan teknolojilerle 2050'de emisyonların yarısının azaltılabileceği öngörülürken, gelişmiş batarya teknolojileri, hidrojen için elektrolizörler ve ileri temiz enerji teknolojilerine hükümetlerin daha fazla destek vermesi gerekiyor.