İETT Genel Müdürü açıkladı! 65 yaş üstü ücretsiz taşınmaya devam İETT, 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımasının İstanbul’da devam edileceğini açıkladı.

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65 yaş üstü ulaşımı ücretsiz olarak uygulanıyorken farklı şehirlerde özel halk otobüsleri, ödeneklerini geç aldıkları gerekçesi ile bu yolculardan ücret talep etmişti.

65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz taşımamak için girişimlerde bulunan özel otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik karar aldı.

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'ne bağlı bu otobüslerin aldığı kararın, İstanbul'da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.

Özel halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararı İstanbul'da uygulanmayacak

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını, ücretsiz taşımanın devam edeceğini duyurdu.

İETT Genel Müdürü açıklama yaptı

Bu karar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul'da 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınmaya devam edeceğini belirterek, şöyle dedi: