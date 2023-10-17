İETT Genel Müdürü açıkladı! 65 yaş üstü ücretsiz taşınmaya devam

65 yaş üstü ulaşımı ücretsiz olarak uygulanıyorken farklı şehirlerde özel halk otobüsleri, ödeneklerini geç aldıkları gerekçesi ile bu yolculardan ücret talep etmişti.
65 yaş ve üstü yolcuları ücretsiz taşımamak için girişimlerde bulunan özel otobüs esnafı, Türkiye genelinde her ayın yalnızca 1’i ile 4’ü arası ücretsiz yolcu taşınacağına yönelik karar aldı.
Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği'ne bağlı bu otobüslerin aldığı kararın, İstanbul'da uygulanıp uygulanmayacağı merak konusu oldu.
Özel halk otobüslerinin ücretsiz taşımama kararı İstanbul'da uygulanmayacak
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Müdürü İrfan Demet, özel halk otobüslerinin 65 yaş ve üstü yolcularına ücretsiz taşımama kararının İstanbul’da uygulanmayacağını, ücretsiz taşımanın devam edeceğini duyurdu.
İETT Genel Müdürü açıklama yaptı
Bu karar ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, İstanbul'da 65 yaş ve üstü yolcuların ücretsiz taşınmaya devam edeceğini belirterek, şöyle dedi:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun ulaşım vizyonuyla uygulamaya koyduğumuz, Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) sayesinde, ücretsiz taşınan yolcuların maliyetleri İBB tarafından karşılanmakta olup; yolcularımıza ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmamaktadır. Dolayısıyla; Tüm Özel Halk Otobüsleri Birliğinin (TÖHOB), 4736 Sayılı Yasa Kapsamında ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu guruplarını; tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerince taşımak istememelerine yönelik açıklama ve uygulamaları İstanbul'da uygulanmayacaktır.
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