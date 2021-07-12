Sahipleri tarafından ekilemeyen araziler tarıma kazandırılmaya devam ediliyor. Bu sistemle hem ürün alınıyor hem de uygulama yapılan bölgeye gelir sağlanıyor.

Türkiye genelinde tarım yapılmayan arazilerin ekilerek tarıma kazandırılması hareketi hızla ilerliyor.

Iğdır’da sahipleri tarafından ekilmeyen binlerce dönümlük çorak tarım arazi de bu kapsamda sahiplerinden izin alınarak, tarıma kazandırılarak ekonomi ve istihdama katkı sağlanıyor.

Iğdır’ın Tuzluca ilçesi Kanlıca mevkiinde bulunan ve sahipleri tarafından yıllardır ekilmeyen 1.000 dönümlük arazi bu sene 1.500 dönüme çıkarıldı.

İSTİHDAMA KATKI SAĞLIYOR

Tuzluca Belediyesi tarafından tarıma kazandırılan araziler bir yandan da ilçe sakinleri için gelir kapısı da olmuş durumda. Bölgede yaşayan vatandaşlar arazinin sulamasında ve korunmasında istihdam ediliyor. Her sene buğday ektikleri arazilerin katlanarak artacağına değinen Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, buradan elde edilen hasadın ise ihale yoluyla alıcılara satıldığını söyledi.

Iğdır’da binlerce dönümlük çorak arazi yeniden tarıma kazandırılıyor ViDEO

“BÖLGE ADINI KURTULUŞ SAVAŞI'NDAN ALIYOR”

Hasadın yapıldığı Kanlıca bölgesine gelerek çalışmaları yerinde inceleyen Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Türkan, “Tuzluca ilçemizin Kanlıca mevkiindeyiz. Bu bölge ismini Kurtuluş Savaşı’nda halkımızın katledilmesinden alıyor. O yüzden bu bölgeye Kanlıca ismi verilmiştir.

50-60 YILDIR TARIM YAPILMIYOR

Yaklaşık 50-60 yıldır farklı sebeplerden dolayı buralarda tarım yapılamamış, çok güzel tarım arazileri maalesef vahşileşmiş ve tarım yapılamayacak hale gelmişti. 2020 yılında Tuzluca Belediye Başkanlığı olarak bu vahşileşmiş arazilerin tarıma kazandırılmasına yönelik bin dönümlük bir arazide çalışma başlatmıştık.

“İLAÇSIZ VE GÜBRESİZ BUĞDAY EKİMİ YAPIYORUZ”

Ve saf Anadolu buğdayı ekimi yapmıştık. İlaçsız ve gübresiz ekim yapmıştık. Özellikle buğday ekmemizin sebebi nisan ve mayıs aylarında çok su ihtiyacı olmadığından temmuz ve ağustos aylarında çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızı zor durumda bırakmamak adına hassas davrandık. Bu sene ise ektiğimiz alanı 1.500 dönüme çıkardık. Yine saf Anadolu buğdayı ektik. İlaçsız ve gübresiz buğday ekimi yapıyoruz. Özellikle bu yılın çok kurak geçmesi sebebiyle ot, saman ve buğday fiyatlarının yüzde yüzlere varan artışların olduğunu göz önünde bulundurursak buradaki bu üretimimiz fiyatların dengelenmesi açısından doğru bir yatırım yaptığımızı bizlere gösterdi.” dedi.

“BÖLGE HALKI YAPTIĞIMIZ TARIMDAN CİDDİ ANLAMDA YARAR SAĞLIYOR”

Buğday ektikleri tarım arazileri sayesinde olası fahiş fiyatların önüne geçtiklerine dikkat çeken Belediye Başkanı Türkan, “Yaklaşık 12 kişiyi sulama çalışmalarında istihdam ediyoruz. 3 bekçimiz var. Ve daha çok sayıda kişiye istihdam sağlıyoruz bu araziler sayesinde. Bölge halkı yaptığımız tarımdan ciddi anlamda yarar sağlıyor. Bu noktada fiyatların dengelenmesi de önemli. Burada da belediye olarak ürünlerimizi ihaleye çıkararak satıyoruz. Her vatandaş gelip buradan bu ürünü satın alabiliyor. O anlamda fiyatları dengeleyebiliyoruz. Gelecek seneki hedefimiz de ekim yapacağımız alanı 3 bin dönüme çıkarmak. Çalışmalarımızda genel durum bu.” ifadelerini kullandı.