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    Iğdır'ın 'Bozbaş'ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor

    Ankara'da Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri yapıldı. Burada yemek kültüründen örnekler sergilenirken Iğdır'ın asırlık yemeği Bozbaş öne çıktı.
    • 26.11.2022 - 09:35
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 09:52
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    Iğdır'ın 'Bozbaş'ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor

    Bu yıl 6.'sı düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde bu illerin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri sergileniyor.

    Kafkas balından kaz etine kadar sergileniyor

    Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gravyer ile çeçil peynirleri, kaşar döneri, Kafkas balı, kaz eti, Bozbaş gibi birçok yöresel ve coğrafi işaretli yemek tanıtılıyor.

    Iğdır'ın asırlık "Bozbaş" stantlarda yerini aldı

    Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan ve geçmişi asırlar öncesine dayanan Iğdır'ın yöresel yemeği "Bozbaş" da Ankaralıların beğenisine sunuldu.

    Iğdır ın Bozbaş ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor #1

    Bozbaş yemeği nasıl yapılıyor

    Kars-Iğdır çevrelerinde yaygın olarak pişirilen "Bozbaş" yemeğinin yapımını usta esnaf Gündüz İli, AA muhabirine anlattı.

    Bozbaş'ın püf noktaları VİDEO

    Zerdeçal önemli

    Yalnızca özel günlerde tüketilen yemekte, zerdeçalın önemli olduğunu vurgulayan İli, "Kuzu inciği, kuyruk yağı ve nohut kullanıp zerdeçal ile yemeğin rengini sarartıyoruz. Bu yemeğin olmazsa olmazı bizim 'sarı kök' dediğimiz zerdeçaldır. Yemeğe tadı veren sarı kök. Tabii bir de etin, özellikle kuzu eti olması gerekiyor. Bu yemek kuzu etinden başka bir et ile yapılmaz." dedi.

    Önce tencere sonra çömlekte pişiyor

    Bozbaş'ın yapımının da meşakkatli olduğunu belirten İli, "Önce büyük tencerede kısık ateşte pişiriyoruz daha sonra çömleklere koyup fırına atıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat pişirdikten sonra sunuma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.

    Iğdır ın Bozbaş ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor #2

    Servisi farklı

    Yemeği ilginç kılan diğer unsur ise servis şekli. Bardak şeklindeki çömleklerde sunulan Bozbaş'ın önce lavaşla suyu tüketiliyor daha sonra eti yeniliyor.

    150 lira

    AA'nın haberine göre, bir çömlek Bozbaş, 150 liradan satılıyor.

    Iğdır ın Bozbaş ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor #3


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