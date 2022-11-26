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- Iğdır'ın 'Bozbaş'ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor
Iğdır'ın 'Bozbaş'ı bir asırdır lezzeti ve sunumuyla öne çıkıyor
- 26.11.2022 - 09:35
- Güncelleme : 26.11.2022 - 09:52
Bu yıl 6.'sı düzenlenen Kars-Ardahan-Iğdır Tanıtım Günleri'nde bu illerin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri sergileniyor.
Kafkas balından kaz etine kadar sergileniyor
Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen etkinlikte gravyer ile çeçil peynirleri, kaşar döneri, Kafkas balı, kaz eti, Bozbaş gibi birçok yöresel ve coğrafi işaretli yemek tanıtılıyor.
Iğdır'ın asırlık "Bozbaş" stantlarda yerini aldı
Lezzetiyle damaklarda eşsiz bir tat bırakan ve geçmişi asırlar öncesine dayanan Iğdır'ın yöresel yemeği "Bozbaş" da Ankaralıların beğenisine sunuldu.
Bozbaş yemeği nasıl yapılıyor
Kars-Iğdır çevrelerinde yaygın olarak pişirilen "Bozbaş" yemeğinin yapımını usta esnaf Gündüz İli, AA muhabirine anlattı.
Zerdeçal önemli
Yalnızca özel günlerde tüketilen yemekte, zerdeçalın önemli olduğunu vurgulayan İli, "Kuzu inciği, kuyruk yağı ve nohut kullanıp zerdeçal ile yemeğin rengini sarartıyoruz. Bu yemeğin olmazsa olmazı bizim 'sarı kök' dediğimiz zerdeçaldır. Yemeğe tadı veren sarı kök. Tabii bir de etin, özellikle kuzu eti olması gerekiyor. Bu yemek kuzu etinden başka bir et ile yapılmaz." dedi.
Önce tencere sonra çömlekte pişiyor
Bozbaş'ın yapımının da meşakkatli olduğunu belirten İli, "Önce büyük tencerede kısık ateşte pişiriyoruz daha sonra çömleklere koyup fırına atıyoruz. Yaklaşık 4-5 saat pişirdikten sonra sunuma hazır hale getiriyoruz." diye konuştu.
Servisi farklı
Yemeği ilginç kılan diğer unsur ise servis şekli. Bardak şeklindeki çömleklerde sunulan Bozbaş'ın önce lavaşla suyu tüketiliyor daha sonra eti yeniliyor.
150 lira
AA'nın haberine göre, bir çömlek Bozbaş, 150 liradan satılıyor.