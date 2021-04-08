İhracat beklentisi 17,1 puan arttı

Ticaret Bakanlığı, 2021 yılının ikinci çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı.

Ticaret Bakanlığı’nın Dış Ticaret Beklenti Anketi'ne göre, bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin ihracat beklentisi bir önceki çeyreğe göre 17,1 puan artarak 132 oldu.

Buna göre, İhracat Beklenti Endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 17,1 puan yükseldi. İlk çeyrekte 114,9 olan endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde 132 seviyesine çıktı. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre ise 20,9 puan artış gösterdi.

İTHALAT BEKLENTİ ENDEKSİ

Bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin İthalat Beklenti Endeksi ise ilk çeyreğe kıyasla 1,2 puan azalarak 111,6 seviyesinde gerçekleşti. Endeks geçen yılın aynı dönemine göre de 13,4 puan yükseldi.