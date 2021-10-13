İhracat birim değer endeksi yüzde 9,9 arttı

İhracat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 artış gösterdi.

İhracattaki başarı, birim değer endekslerindeki artışa yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı Dış Ticaret Endeksleri, Ağustos 2021 ihracat birim değer endeksi yüzde 9,9 artış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,3, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26, yakıtlarda yüzde 52,7 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ BİR YIL ÖNCEKİ AYNI AYA GÖRE YÜZDE 38,2 ARTTI

İhracat miktar endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,2 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 28,4, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 26,7, yakıtlarda yüzde 33,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 41,6 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 27,1 ARTTI

İthalat birim değer endeksi ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 20, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 67,1, yakıtlarda yüzde 59,5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 24,7 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 2,7 AZALDI

İthalat miktar endeksi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 45,2, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 16,3, yakıtlarda yüzde 27,9 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 8,6 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Temmuz ayında 143,3 olan ihracat miktar endeksi yüzde 4 artarak, 2021 Ağustos ayında 149,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ağustos ayında 111,1 olan ihracat miktar endeksi yüzde 27,6 artarak, 2021 Ağustos ayında 141,7 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,6 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2021 Temmuz ayında 106,3 olan ithalat miktar endeksi yüzde 3,6 artarak, 2021 Ağustos ayında 110,1 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 Ağustos ayında 117,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 8,8 azalarak, 2021 Ağustos ayında 106,9 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2021 YILI AĞUSTOS AYINDA 86,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2020 yılı Ağustos ayında 100,4 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 13,6 puan azalarak, 2021 yılı Ağustos ayında 86,8 oldu.