İhracat yolu açık! Milli gemilerde bayrak yarışı Türkiye, savunma sanayisi üretimi ve ihracatında her geçen gün yeni başarılara imza atıyor. Deniz platformları alanındaki üretimler de bunlardan biri.

AA

Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki kullanıcılara deniz platformları alanında elde ettiği referanslar yeni ihracat fırsatları doğuruyor.

Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki kullanıcılar için yürüttüğü deniz platformu projelerindeki başarısı ülkelerin ilgisini çekti.

Askeri Fabrika ve Tersane İşletme Anonim Şirketi (ASFAT) ana yükleniciliğinde yürütülen Pakistan MİLGEM Projesi kapsamında Pakistan Silahlı Kuvvetleri için üretilen dört gemiden ilki olan PNS BABUR, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'ndaki törenle teslim edildi.

ASFAT Deniz Programları Direktörü Emre Koray Gençsoy, Eylül 2018'de imzalanan, Mart 2019'da aktif olan projenin, 7 yıla yayıldığını ve 20 kilometre taşından oluştuğunu anlattı.

Pakistan donanmasının ihtiyaçlarına göre genişletilen BABUR hakkında bilgi verildi.

Proje, Pakistan donanmasının ihtiyaçlarına göre genişletildi

MİLGEM olarak başlayan projenin Pakistan donanmasının ihtiyaçlarına göre genişletildiğini, boyunun uzatıldığını, değişik silah sistemlerinin adapte edildiğini anlatan Gençsoy, hesaplarıyla, analizleriyle, model testleriyle her şeyin baştan yapıldığını ifade etti.

"BABUR" Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi

BABUR'ün Pakistan MİLGEM projesinin ilk gemisi olduğunu dile getiren Gençsoy, projenin 5. yılında olduklarını ve 15 kilometre taşını zamanında yerine getirdiklerini vurguladı.

Türkiye ve Pakistan gibi kuş uçuşu yaklaşık 4 bin kilometre mesafedeki 2 ülkede inşa faaliyetlerini sürdürdüklerine değinen Gençsoy, 4 gemilik projede 2 geminin Türkiye'de, 2 geminin Pakistan'da inşa edildiğini anımsattı.

"Projenin bitmesine yaklaşık 2 yıl kaldı"

Projenin bitmesine yaklaşık 2 yıl kaldığını belirten Gençsoy, şöyle konuştu:

Bu noktaya getirebildiğimiz için gururluyuz. Yaklaşık 108 metrelik bir gemi. 14,8 metre genişliği var. 3 bin ton civarında. Ağır silah yükü var. Denizaltı harbinden su üstü harbine, kara bombardımanından hava savunmasına kadar her türlü silah varyasyonu mevcut. Yerli ve milli unsurların dışında Pakistan donanmasının belirlediği uluslararası silahlar da bu gemilere entegre edildi. ASELSAN, HAVELSAN gibi birçok firmamız burada görev aldılar. Gemi bir gaz tribünü, 2 ana makinadan oluşan tahrik sistemine sahip. Çift şaftı var. Yaklaşık 26 knottan hızlı bir gemi. 142 Pakistanlı kardeşimiz görev yapabiliyor.

"Pakistan projesine yoğun bir ilgi var"

Benzer platformlara yurt dışından gösterilen ilgiye ilişkin soruya karşılık Emre Koray Gençsoy, şunları kaydetti:

Pakistan projesine yoğun bir ilgi var. 2 ülkede yapılıyor olması, gemi platformu haricinde Pakistan donanmasına sağlayacağımız bakım, onarım tesisleri, yani gemiyi kullanırken operasyonda kalma süresini arttıracak şekilde yaptığımız altyapı yatırımlarıyla pek çok ülkenin dikkatini çekiyor. Bu konuda görüşmeler var. İyi haberler de geliyor. İnşallah çok yakında belki hep beraber bunları da duyurma şansını elde edebileceğiz. Hem burada hem orada yapıyor olmamız global düzeyde dikkati çekiyor. Yeni projeler isteyen ülkelerin bu konuda talepleri oluyor. Bundan memnunuz. Güzel bir şey yaptığımızı anlıyoruz. Pakistan tarafının da girdileri güzel. Başka ülkelere gerçek anlamda referans oluyor diyebilirim.

"Bu ülkemiz için bir taç"

Bu sadece ASFAT için değil, ülkemiz için bir taç. MİLGEM'den aldığımız bir bayrak yarışı var. Çok zor zamanlarda, çok olağanüstü şartlarda yapılmış bir gemi. Biz bunu bu projelerle yurt dışına ihraç ederek taçlandırıyoruz. Yani bayrağı oradan devraldık buraya kadar taşıyoruz. Bu hedefi arkadaşlarımız çok güzel algıladılar, özümsediler. Bunun çok faydası oldu. Bu azimle çalışarak önümüze çıkan her problemi profesyonelce aştık. Biz bayrağı aldık buraya kadar taşıdık. Hedefimiz, bizden sonraki nesillerin, bu bayrağı alarak daha ötelere, daha yükseklere taşımasıdır.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)