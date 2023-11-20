İhracata üretim yeri bazlı yeni sistem geliyor Ticaret Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ihracatta 1 Ocak 2024’te şirketlerin üretim yeri bazlı yeni sisteme geçtiğini bildirdi.

AA

İhracatın artırılması noktasında yeni bir karar gündeme geldi.

Ticaret Bakanlığı'ndan bugün yapılan açıklamaya göre 1 Ocak 2024'ten itibaren ihracat verilerinin derlenmesinde şirketlerin üretim yerleri de dikkate alınacak.

Ticaret Bakanlığı, yaptığı açıklamada ihracat verilerinde üretim yeri bazlı bir veri seti oluşturulduğunu belirtti.

Buna göre 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle bu istatistikler kamuoyuyla paylaşılacak.

İllerdeki üretim yapısından kaynaklı ihracat istatistiklerini ölçmek amacıyla Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (STB) ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) katılımıyla yürütülen ve yaklaşık 1 yıldır devam eden ortak çalışma sonucunda “Firmaların Üretim Yerlerine Göre İl İhracat İstatistikleri” oluşturuldu.

Kayıtlar birbirleriyle eşleştirildi

Üretimin yapıldığı illerin tespit edilmesi amacıyla, Ticaret Bakanlığı'nın ihracatçı/imalatçı bilgileri, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Sanayi Sicil Belgesi Verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Gelir İdaresi Başkanlığı’nın kayıtları ile eşleştirildi.

Veriler yayınlanacak

Firmaların üretim yerlerini esas alan il ihracat istatistiklerinin 2024 yılı Ocak ayından itibaren, geçici olarak Ticaret Bakanlığı “Aylık Dış Ticaret Veri Bülteni”nde yayınlanması planlanıyor.

Sanayileşmiş illerin ihracatı öne çıktı

Üretim yerlerine göre ihracat istatistiklerinde, üretim hacmi yüksek sanayileşmiş illerin ihracatının öne çıktığı gözlemlendi.

Bu kapsamda elde edilen istatistikler; il, ürün, ülke vb. alt kırılımlarda detaylı analize imkan vererek, illere göre ihracatın teknolojik seviyesi gibi önemli göstergeler içeriyor.

Dış ticaret istatistiklerinin yayın zamanı öne çekildi

Ayrıca TÜİK tarafından da Resmi İstatistik Programı kapsamında 29 Şubat 2024’te yayınlanacak olan dış ticaret istatistiklerinin, Ocak 2024 haber bülteni ile birlikte kamuoyu ile paylaşılması hedefleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)